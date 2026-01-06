Movieplayer Awards 2026: dall'8 gennaio potete votare i vostri film e serie tv del cuore

Avete tempo dall'8 al 15 gennaio per votare i film e le serie tv più amate dell'anno appena concluso per farli trionfare ai Movieplayer Awards 2026.

L'Epifania tutte le feste si porta via, ma ci regala il ritorno dei Movieplayer Awards 2026, i premi assegnati dai lettori di Movieplayer chiamati a votare i film e le loro serie tv del cuore dell'anno che si è appena concluso. Le votazioni si apriranno giovedì 8 gennaio e proseguiranno fino al 15 gennaio, permettendo ai lettori di premiare i migliori prodotti audiovisivi, le migliori performance e gli autori più meritevoli.

La redazione di Movieplayer.it ha selezionato una rosa di nomination (cinematografiche e televisive) tra cui potrete eleggere i vincitori che saranno annunciati sul nostro sito il 16 gennaio.

David Corenswet nella neve nei panni di Superman

Chi vincerà i Movieplayer Awards 2026?

Favorito agli Oscar e chissà, forse anche ai Movieplayer Awards. Il nuovo film di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra, ha convinto pubblico e critica grazie all'impegno politico e alla travolgente performance di Leonardo DiCaprio nei panni di un lebowskizzato rivoluzionario in pensione costretto a tornare in azione per salvare la figlia adolescente rapita da un suo vecchio nemico. Anche i lettori di Movieplayer.it lo premieranno o gli preferiranno l'esoterico I Peccatori, atipico horror vampiresco diretto da Ryan Coogler e intriso del mood del profondo Sud, tra paludi, musica jazz e mitologia afroamericana.

Il 2025 è stato l'anno del ritorno di Superman. L'alieno vestito di rosso e blu, supereroe senza macchia e senza paura, ha convinto il grande pubblico nella versione di James Gunn, che ne ha apprezzato i lati più umani e vulnerabili. La performance di David Corenswet non ha fatto rimpiangere quella più dark e problematica di Henry Cavill. Tra i titoli italiani, a fianco di autori come Paolo Virzì (Cinque secondi), Gabriele Salvatores (Napoli - New York) e Mario Martone (Fuori) si è fatto strada una pellicola di nicchia come Le città di pianura, vera e propria rivelazione dell'anno.

Nelle categorie televisive ha buone speranze di trionfare la rivelazione inglese di Netflix, Adolescence, serie agghiacciante che indaga sul mondo dei giovani mettendo a fuoco gli aspetti più oscuri e indagando sulle pulsioni inconfessabili. Divisi i giudizi sulla serie Sky IT: Welcome to Derry, che ha reinterpretato il mondo di Stephen King indagando sull'origine del male, mentre invece mette tutti d'accordo la nuova serie del creatore di Breaking Bad Vince Gilligan, che abbiamo affrontato nella nostra recensione di Pluribus.