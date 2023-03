Superman: Legacy, Warner Bros. svela la prima sinossi del film di James Gunn

Dopo che James Gunn ha confermato il suo impegno alla regia di Superman: Legacy, Warner Bros. ha diffuso la prima sinossi del reboot che sarà incentrato su una versione più giovane di Clark Kent.

"Superman: Legacy racconta la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana nei panni di Clark Kent di Smallville, Kansas. È l'incarnazione della verità, della giustizia e dei valori americano, guidati dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza fuori moda".

Nel suo annuncio sui social media per confermare la regia di Superman: Legacy, James Gunn ha anticipato che il film metterà in primo piano l'eredità di Superman, osservando che gli "aristocratici genitori kryptoniani" del personaggio e i suoi "genitori contadini del Kansas" influenzeranno la sua persona e le sue scelte:

"Poco meno di un anno fa, ho visto una via d'uscita per molti versi incentrata sull'eredità di Superman - come sia i suoi aristocratici genitori kryptoniani che i suoi genitori contadini del Kansas influenzano chi è e le scelte che fa".

Mentre fioccano le ipotesi sui migliori attori per interpretare il nuovo Superman, Peter Safran ha già confermato che Superman: Legacy "segnerà l'inizio del nuovo DCU", mentre James Gunn ha sottolineato che si tratterà di un film "che dovrebbe parlare a tutti nel mondo".

Secondo The Direct, il riferimento della sinossi a "un mondo che considera la gentilezza fuori moda" potrebbe rappresentare un riferimento al fumetto di Joe Kelly What's So Funny About Truth, Justice & the American Way?, una storia in cui l'Uomo d'acciaio ha affrontato un conflitto morale quando si è scontrato con una violenta squadra di eroi conosciuta come The Elite.

Non è chiaro se The Elite sarà il villain di Superman: Legacy, ma questa sinossi, combinata con l'affermazione di Gunn secondo cui un potenziale scontro con un gruppo simile avverrà a un certo punto del Capitolo 1 del DCU, fa ipotizzare che al posto dell'Elite potrebbe arrivare The Autority, una squadra di eroi che utilizza metodi estremi per proteggere il pianeta. Se queste teorie troveranno conferma lo scopriremo più avanti.

Superman: Legacy arriverà nei cinema l'11 luglio 2025.