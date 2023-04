Super Mario Bros Il Film supera i 15 milioni di euro, ottimo esordio per Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti

Inarrestabile Super Mario Bros. Il Film. La pellicola d'animazione ispirata al popolarissimo videogame Nintendo guida il box office italiano del weekend per la terza settimana consecutiva con un incasso di 1,7 milioni che lo portano a uno strabiliante totale di 15,7 milioni complessivi. Ma alle sue spalle troviamo l'ottimo debutto di Nanni Moretti col suo Il sol dell'avvenire, che sembra davvero aver convinto tutti. Qui la nostra recensione di Super Mario Bros. Il Film. Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco cult Super Mario Bros., Chris Pratt dà voce a Mario e Charlie Day a Luigi. Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, è la Principessa Peach. Jack Black dà voce al villain Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen doppia Donkey Kong, Fred Armisen interpreta Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreta Spike.

Super Mario Bros. Il Film: Chris Pratt ha provato un accento diverso, ma "faceva troppo Tony Soprano"

Il Sol dell'avvenire: Nanni Moretti in una foto

947.000 euro raccolte in 478 sale e 139.000 presenze per Nanni Moretti che, come rivela la nostra recensione de Il sol dell'avvenire, torna a quel cinema personale e autoreferenziale che gli riesce meglio raccontando la storia di un regista in crisi matrimoniale che cerca disperatamente di fare un film su un comunista alle prese con le conseguenze della Rivoluzione ungherese sul partito. Nel cast troviamo Margherita Buy, Silvio Orlando, Mathieu Amalric e Barbora Bobulova.

Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti è un film d'amore

Altro debutto al terzo posto con l'horror La Casa - Il Risveglio del Male. Il quinto capitolo della saga de La casa apre con un incasso di 936.000 in 348 sale e oltre 121.000 presenze. Come anticipa la nostra recensione di La casa - Il risveglio del male, al centro della trama troviamo Beth, una ragazza che fa una visita alla sorella maggiore Ellie, impegnata a crescere tre figli da sola. La reunion delle sorelle prende però una svolta terrificante dopo la scoperta di un misterioso libro nascosto nelle fondamenta dell'edificio. Il ritrovamento porta così all'emergere di demoni e al via a una battaglia per la sopravvivenza.

La Casa - Il Risveglio del Male, sul set sono usati oltre 6500 litri di sangue finto

L'esorcista del Papa: una scena del film

Perde due posizioni L'Esorcista del Papa, con Russell Crowe nel ruolo del vero esorcista, Padre Gabriele Amorth. Nonostante le critiche non proprio positive e l'attacco del Vaticano, che ha criticato le invenzioni e lo splatter presenti nella storia, di cui parliamo anche nella nostra [recensione de L'Esorcista del Papa](https://movieplayer.it/articoli/lesorcista-del-papa-recensione-film_29391/ "L'Esorcista del Papa, la recensione: il film incassa altri 449.000 euro arrivando a un totale di 1,8 milioni.

L'Esorcista del Papa: Russell Crowe è Padre Amorth nel trailer del film Sony

Quinta posizione per Air - La storia del grande salto, pellicola diretta e interpretata da Ben Affleck che racconta i retroscena della nascita delle Nike Air e del loro inventore. Altri 321 mila euro portano il film a un totale di 2,6 milioni. Scoprite la nostra recensione di Air - La storia del grande salto.