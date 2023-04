La Casa - Il Risveglio del Male, sul set sono usati oltre 6500 litri di sangue finto

Le riprese del film La Casa - Il Risveglio del Make hanno richiesto oltre 6500 litri di sangue finto. Il regista del film horror ha infatti svelato che lo riteneva un elemento essenziale per la buona riuscita del progetto.

Lee Cronin, regista e sceneggiatore dell'horror La Casa - Il Risveglio del Male ha raccontato a Variety: "Abbiamo usato 6500 litri di sangue nel film. Quello è sangue cinematografico vero, appiccicoso, e cotto. Abbiamo dovuto assumere questa cucina industriale per cucinare il sangue e mantenerlo fresco e poterlo riscaldare, perché i personaggi ne sono ricoperti. C'è stato molto da tenere in considerazione per gestire i liquidi usati in questo film".

Il filmmaker ha inoltre aggiunto: "Volevo che il sangue fosse un personaggio, quindi era importante che avesse la viscosità e l'aspetto giusti".

Evil Dead: 5 motivi che fanno di Ash l'eroe più cazzuto del piccolo e grande schermo

La casa - Il risveglio del male: Alyssa Sutherland in una scena

Cronin ha poi svelato il consiglio ricevuto da Sam Raimi quando gli ha affidato la regia del nuovo capitolo della saga horror: "Lui è un comunicatore davvero bravo e semplice. Il suo consiglio è stato: 'Assicurati che i Deadites siano realmente spaventosi e usa il libro'. La mia risposta è stata 'Ovviamente'. Si tratta di un dettaglio interessante su Sam e sulla sua fiducia quando assume un filmmaker. Non stava pensando che avrei fatto quelle cose, voleva semplicemente che raccontassi la mia storia a modo mio".