L'Esorcista del Papa, il Vaticano contro il film con Russell Crowe: "Troppo splatter senza senso"

Nel corso di un recente comunicato, gli esorcisti del Vaticano hanno criticato L'Esorcista del Papa, il nuovo film con Russell Crowe in uscita questa settimana nelle sale, a causa dell'eccessiva e immotivata quantità di splatter presente.

In una dichiarazione rilasciata il mese scorso, l'Associazione Internazionale degli Esorcisti (IAE) ha definito il titolo del film "pretenzioso" e ha affermato che la sua trama cospiratoria, simile a Il Codice Da Vinci, pone al pubblico "un dubbio inaccettabile" su chi sia "il vero nemico, il diavolo o il potere ecclesiastico".

Padre Amorth, morto nel 2016 e interpretato da Russell Crowe nel film, ha contribuito a fondare l'AIE - un gruppo di pressione all'interno del Vaticano - nel 1994. Sebbene inizialmente sia stata snobbata da Papa Giovanni Paolo II, dal 2014 l'AIE gode del timbro ufficiale di approvazione per le sue attività. Nel film il Papa è interpretato da Franco Nero.

"Il risultato finale è quello di instillare la convinzione che l'esorcismo sia un fenomeno anormale, mostruoso e spaventoso, il cui unico protagonista è il diavolo, le cui reazioni violente possono essere affrontate con grande difficoltà", ha detto il gruppo. "Questo è l'esatto contrario di ciò che avviene nel contesto dell'esorcismo celebrato nella Chiesa cattolica in obbedienza alle direttive da essa impartite".

"Penso che siano pienamente consapevoli di aver tratto immensi benefici da film come L'esorcista e dall'interesse generale per l'esorcismo che i film horror hanno creato nel pubblico", ha dichiarato poi Joseph Laycock, professore assistente di studi religiosi presso la Texas State University e autore di The Penguin Book of Exorcisms. "Allo stesso tempo dicono: quello che facciamo è molto serio, e questo è solo un film. Lo vedo un po' come un morso alla mano che li nutre".

L'Esorcista del Papa uscirà il 13 aprile nelle sale.