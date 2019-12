Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, le immagini leaked svelano un importante ritorno!

Star Wars: L'ascesa di Skywalker è finalmente arrivato al cinema e sul web continuano a girare immagini leaked estrapolate dal film che stavolta mostrano un importante cameo che entusiasmerà molti fan. Consigliamo a lettori che non hanno ancora visto Star Wars: L'ascesa di Skywalker di non proseguire nella lettura di questa news per evitare spoiler .

Come mostrato da un post su Reddit, in una scena del film tornerà Harrison Ford, interprete di Han Solo ucciso dal figlio Ben/Kylo Ren in Star Wars: Il risveglio della forza. Dalle immagini mostrate, sembra che Han Solo torni per parlare con il figlio e sembra proprio che cerchi di convincerlo a passare al lato chiaro della Forza. Sarà proprio così?

Quello che sappiamo, grazie a queste immagini, è che oltre all'Imperatore Palpatine e a Lando Carlissian, questo ritorno sarà molto gradito da tutti i fan trepidanti, visto che Han Solo è stato un pilastro della saga di Star Wars e molti non hanno per nulla accettato la sua morte. Oltre ai camei "fisici", inoltre, sappiamo che ci saranno alcuni camei vocali, come le voci di Ahsoka Tano, Mace Windu e Anakin.

Potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, uno dei film più attesi di Natale 2019, attualmente nei cinema.