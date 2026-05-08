Star Wars, il ritorno di questo personaggio della trilogia sequel è più vicino

Mentre non si hanno più notizie sul film incentrato ancora su Rey e ambientato dopo la fine dell'ultima trilogia, potremmo rivedere un altro personaggio di quelle storie

Kathleen Kennedy non è più presidente della Lucasfilm, il che significa che ora spetta a Dave Filoni plasmare le storie di Star Wars e decidere a quali film già annunciati dare il via libera.

È stato alla Star Wars Celebration del 2023 che abbiamo appreso per la prima volta dei piani per un lungometraggio incentrato sul personaggio di Rey Skywalker, interpretato da Daisy Ridley. Da allora il progetto è passato per le mani di diversi sceneggiatori e non sembra affatto vicino alla realizzazione.

Sebbene Ridley fosse l'unica star confermata del progetto, l'aspettativa era che alcuni volti noti potessero unirsi a lei. In Star Wars: L'ascesa di Skywalker del 2019, è stato fortemente suggerito che Finn potesse essere sensibile alla Forza, rendendolo un probabile candidato a unirsi al Nuovo Ordine Jedi di Rey.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: Oscar Isaac e John Boyega durante una scena del film

John Boyega ha incontrato i vertici della Lucasfilm, ritorno più vicino?

Secondo l'insider Daniel Richtman, l'attore John Boyega, interprete di Finn, ha effettivamente incontrato la Lucasfilm per discutere del suo ritorno in Star Wars. Non sappiamo a quale potenziale film (o serie TV) si riferisca, ma sembra che rivedremo presto l'ex Stormtrooper. Sappiamo che Filoni è entusiasta della trilogia post-Episodio IX di Simon Kinberg, e potrebbe essere proprio lì che Finn farà la sua comparsa.

Tuttavia, il suo arco narrativo ha deluso sia Boyega che i fan di Star Wars. Gli ultimi Jedi, ad esempio, lo ha separato da Rey, interpretata da Daisy Ridley, e ha completamente abbandonato l'idea che uno Stormtrooper potesse essere in sintonia con la Forza. Come già detto, L'ascesa di Skywalker ha ripreso quella sottotrama, ma il finale era talmente pieno zeppo di avvenimenti e di evidenti tentativi di limitare i danni che non ha mai approfondito appieno quell'idea.

Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza: John Boyega in un momento del secondo teaser

Il rapporto difficile tra Boyega e la trilogia di Star Wars

"A loro va bene che interpretiamo il ruolo del migliore amico, ma appena tocchiamo i loro eroi, appena assumiamo un ruolo di primo piano, appena apriamo nuove strade, è come se dicessero: 'Oh mio Dio, è davvero troppo! Stanno assecondando il pubblico!'", ha dichiarato l'attore, riferendosi alle reazioni negative ormai prevedibili quando un franchise come Star Wars sceglie un attore di colore per un ruolo da protagonista.

Dovremo aspettare e vedere cosa riserva il futuro a Boyega e Finn nei prossimi progetti di Star Wars. Se c'è qualcuno in grado di riscattare gli errori creativi della trilogia sequel, quello è Filoni, e tutti gli occhi sono ora puntati su ciò che ha in serbo per questo franchise dopo il mandato altalenante di Kennedy.