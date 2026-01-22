Star Wars, un nuovo rumor sulla prossima trilogia non farà felici i fan

Come noto, Simon Kinberg sta lavorando a una nuova trilogia della saga che alla fine potrebbe tramutarsi proprio negli episodi X, XI e XII e dovrebbe proseguire con i personaggi più recenti

Mentre quest'anno si compirà il ritorno di Star Wars nelle sale cinematografiche, non ci sono altri dettagli riguardanti i prossimi progetti della Lucasfilm, anche se qualcosa sta cominciando a emergere.

Il prossimo maggio arriverà al cinema Star Wars: The Mandalorian and Grogu, mentre nel 2027 sarà il turno di Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling. Nelle ultime ore, però, sono emerse alcune voci sull'annunciata trilogia scritta da Simon Kinberg e prodotta da Dave Filoni, nuovo boss della Lucasfilm.

Non solo si dice che i tre nuovi progetti dovrebbero costituire gli Episodi X, XI e XII della saga di Star Wars, ma potrebbero avere tra i protagonisti uno dei personaggi centrali dell'ultima trilogia sequel.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley in un'immagine dal primo teaser

Quali sono i piani della nuova trilogia?

Durante una recente intervista, l'ex-presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha dichiarato che Filoni intende portare avanti la trilogia pianificata di Kinberg. Questa notizia non ha ricevuto una risposta molto calorosa da parte dei fan, ma Filoni e Kinberg hanno già collaborato in passato a Star Wars Rebels.

Secondo il celebre scooper Daniel Richtman, Rey Skywalker, interpretata da Daisy Ridley, avrà un ruolo importante nella trilogia in programma. Tuttavia, l'attenzione sarà concentrata sui nuovi protagonisti, il che indica che, sebbene Rey comparirà nei film, non sarà la protagonista principale della storia.

Questo aggiornamento arriva dopo che Richtman ha recentemente riferito che Peyton Reed, regista del franchise di Ant-Man, avrebbe incontrato dirigenti della Lucasfilm per discutere della regia di un film di Star Wars. In precedenza Reed si era occupato di alcuni episodi di The Mandalorian, tra cui l'esplosivo finale della seconda stagione con il ritorno di Luke Skywalker.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, una foto di Rey

Che fine ha fatto il film incentrato su Rey?

Sebbene dal 2023 gli aggiornamenti siano stati pochi e sporadici, Sharmeen Obaid-Chinoy rimane legata al film incentrato sul personaggio di Rey Skywalker interpretato da Daisy Ridley.

Ambientato 15 anni dopo gli eventi de Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il film è stato scritto da George Nolfi, che ha sostituito Steven Knight, il quale a sua volta aveva preso il posto del duo di sceneggiatori Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson. Tuttavia, con le dimissioni di Kathleen Kennedy dalla carica di presidente della Lucasfilm, solo il tempo dirà cosa ha in serbo Dave Filoni per questo e per tutti i progetti precedentemente annunciati ambientati nella galassia lontana lontana.