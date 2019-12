Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, svelato il cameo di John Williams!

Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio della Forza - Il regista J.J. Abrams e il suo team in una foto di Vanity Fair

John Williams, autore delle musiche della Skywalker Saga, appare brevemente in un cameo in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. È uno dei numerosi camei che impreziosiscono il capitolo finale della Saga, dove appaiono anche il regista J.J. Abrams (che presta la voce al droide D-O) e lo sceneggiatore hris Terrio. La presenza di Williams, in questa sede, è particolarmente simbolica perché con questo nono Episodio lui si congeda definitivamente dal mondo di Star Wars, al quale è legato dal 1977. Attenzione, seguono spoiler !

Il cameo di John Williams è nella parte del film (di cui abbiamo parlato nella recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker) - ambientata sul pianeta Kijimi, dove i nostri eroi si recano per trovare Babu Frik, l'unica persona in grado di riconfigurare il sistema operativo di C-3PO e accedere alle coordinate dello strumento che svelerà l'ubicazione della base segreta di Darth Sidious. Rey, Poe e Finn entrano in una locanda, e vediamo una sorta di barista con un monocolo. Quello è Williams, e come svelato nei titoli di coda il personaggio si chiama Oma Tres, un anagramma di "Maestro".

Il giusto omaggio a una delle figure-chiave del franchise: Williams ha infatti vinto il suo terzo Oscar per la colonna sonora di Guerre stellari nel 1978, e ha poi musicato tutti gli altri Episodi della Skywalker Saga, fino all'attuale Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Ha anche firmato il tema principale di Solo: A Star Wars Story, il suo unico contributo originale ai vari spin-off. George Lucas, creatore del franchise, ha più volte ribadito che senza la partecipazione di Williams l'universo stellare non sarebbe la stessa cosa, filosofia condivisa dagli autori dei nuovi lungometraggi che hanno insistito per averlo a bordo per la terza e ultima trilogia del filone principale. Non è la prima volta che il grande compositore appare davanti alla macchina da presa in un progetto di finzione: sempre nel 2019 ha fatto un'ospitata nel quinto episodio della serie televisiva The Boys, disponibile su Amazon Prime Video.