Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Oscar Isaac svela come è nata la battuta più criticata del film

Oscar Isaac ha commentato una famosa battuta presente nel film Star Wars: L'ascesa di Skywalker che è stata duramente criticata dai fan della saga.

Parlando con Josh Horowitz, l'attore ha svelato qualche retroscena riguardanti quanto accaduto sul set.

Come è nata la controversa battuta

Nel film Star Wars: L'Ascesa di Skywalker (di cui potete leggere la nostra recensione) il personaggio di Poe Dameron, interpretato da Oscar Isaac, dichiara: "In qualche modo, Palpatine è tornato".

L'attore ha ora spiegato che quello è stato un momento inserito nel lungometraggio durante le riprese aggiuntive.

Oscar ha infatti raccontato: "Sì, quelle erano riprese aggiuntive. Abbiamo dovuto farle. Quando rivedo quella scena penso: 'La parrucca è piuttosto buona'. Mi ero già tagliato i capelli e tutto il resto".

Isaac ha sottolineato: "Quelli sono come degli attacchi chirurgici in cui arrivi e cerchi di dare un senso a tutto, mentre loro si affannano per realizzare tutto il possibile. Quella battuta è stata aggiunta proprio alla fine".

L'interprete dell'eroe della Ribellione ha poi spiegato: "Ci sono stati molti movimenti e cambiamenti durante l'intero processo. Se mi avessi chiesto in quel momento se pensavo che sarebbe stata la battuta che tutti si sarebbero ricordati... Non lo avrei saputo. Ma eh, mi sono lasciato andare all'esasperazione!".

L'esperienza di recitare nella saga

Oscar ha tuttavia dei ricordi molto positivi del suo coinvolgimento nella saga, in particolare della realizzazione di Star Wars: Il risveglio della forza: "Era così folle. C'era così entusiasmo e tutto era nuovo. L'unicità di quella cosa era fantastica: incontrare JJ, diventare amici, John e Daisy, e collaborare nuovamente con Adam Driver perché aveva girato Llewyn Davis con me. Era tutto semplicemente un momento entusiasmante".