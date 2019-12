Star Wars: L'ascesa di Skywalker, fan scontenti del poco spazio per Rose Tico

In Star Wars: L'ascesa di Skywalker torna il personaggio di Rose Tico, ma secondo i fan non le è stato dato il giusto rilievo.

Kelly Marie Tran ha conquistato il cuore dei fan nei panni di Rose Tico, un meccanico della Resistenza che torna in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, personaggio che trova la forza dentro di sé per diventare un eroe, ma in quest'ultimo film non ha avuto il giusto spazio.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, una foto di Rose

L'interprete di Rose Ha infranto le barriere come la prima donna asiatico-americana a recitare un ruolo di primo piano nel franchise di Star Wars ma, secondo i fan, in quest'ultimo capitolo della saga le è stato dato poco rilievo rispetto a quello che meritava, come dimostra un particolare tweet che sta girando sul web: "Mi dispiace, mi rendo conto di non averlo detto abbastanza forte. ROSE TICO MERITA DI MEGLIO"

Sorry, I realize I didn't say this loud enough.



ROSE



TICO



DESERVES



BETTER. https://t.co/meZhzy0XEK pic.twitter.com/LvFapo5ToG — Liz Hsiao Lan Alper (@LizAlps) December 20, 2019

Dopo che nel capitolo precedente Rose è stata presentata anche tramite la sua storia passata, oltre che affiancata a Finn per svolgere un'importante missione secondaria, il personaggio è ridotto a margine in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. In effetti, in quest'ultimo film Rose ha davvero poche battute, sappiamo solo che è stata inserita nel team della Resistenza, ma non è un evento spiegato, celebrato o sviluppato in qualche modo nella trama.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams risponde alle critiche: "Hanno ragione"

Probabile che questa scelta di J.J. Abrams sia stata dovuta al cyberbullismo che Kelly Marie Tran ha dovuto affrontare, dopo l'uscita di Star Wars: Gli ultimi Jedi, causata da gruppi di estrema destra che si sono scagliati contro le donne del franchise, causando anche l'abbandono dei social da parte di Daisy Ridley. Una decisione, però, che i fan ritengono ingiusta e mortificante per un personaggio che fino ad ora si era distinto in positivo.

Potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, uno dei film più attesi di Natale 2019.