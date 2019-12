Star Wars, Kelly Marie Tran: "Sono andata in terapia dopo le critiche"

Star Wars ha obbligato Kelly Marie Tran ad andare in terapia dopo le innumerevoli critiche ricevute da parte dei fan.

Star Wars ha causato non pochi problemi a Kelly Marie Tran al centro di dure critiche e attacchi personali dopo il suo debutto in Gli ultimi Jedi e l'attrice ha ora rivelato che è andata in terapia pur di superare il momento difficile.

L'interprete di Rose Tico in Episodio VIII ha spiegato cosa è successo dopo aver abbandonato i social media a causa dell'ondata di odio che l'ha travolta dopo l'uscita nei cinema del film diretto da Rian Johnson.

Promuovendo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker alla trasmnissione Good Morning America, Kelly Marie Tran ha spiegato: "Ora mi sento benissimo. Sono stata in terapia, cosa che consiglio vivamente. E inoltre ho superato la difficile transizione".

L'attrice ha aggiunto: "Ero qualcuno che lavorava quotidianamente, facevo fatica a ottenere parti come attrice e, improvvisamente, facevo parte del cast di Star Wars. Credo che quel tipo di transizione richieda molto lavoro dal punto di vista emotivo, se ha senso quello che dico".

Kelly ha però rassicurato i suoi fan: "Ora sono in una situazione positiva. Sono eccitata perché sta per uscire questo film. Sono entusiasta di aver lavorato con J.J. Abrams. Sto benissimo".

Recentemente anche Daisy Ridley ha spiegato che i social media hanno dei lati negativi e non ha intenzione di ritornare attiva online a causa degli abusi e degli insulti che riceveva costantemente: "Penso sia qualcosa di poco salutare per la salute mentale delle persone".