Star Wars: L'Ascesa di Skywalker domina il box office italiano

Nessuna sorpresa per il dominio di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker al box office italiano. Il capitolo conclusivo della nuova trilogia di Star Wars non delude - tutto sommato - le aspettative a livello economico e, seppur non riuscendo a eguagliare i record dei precedenti capitoli, svetta in testa alla classifica delle uscite italiane con un incasso di 5,2 milioni di euro, 4 dei quali raccolti nel weekend in 821 sale, con una media per sala di 4.872 euro. Potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Ottimo anche il debutto del Pinocchio di Matteo Garrone, che incassa 2,6 milioni di euro in 643 sale, con una media per sala di oltre 4.000 euro. Garrone racconta la favola torna con una favola per raccontare dell'anziano falegname Geppetto (Roberto Benigni) che decide di fabbricare un burattino di legno e crescerlo, una volta accortosi che in lui c'è vita, come fosse un figlio. Pinocchio, però,(interpretato dal piccolo Federico Ielapi) si rivela un'impresa difficilissima per il povero falegname che fatica a stargli dietro: ingenuo e scansafatiche, tra brutti ceffi e brutti incontri, il burattino dovrà imparare a sue spese la fatica di crescere e di farsi, finalmente, bambino in carne e ossa. Qui la nostra recensione di Pinocchio.

Il primo Natale, la nuova commedia natalizia con Ficarra e Picone, scende al terzo posto, ma incassa altri 2 milioni di euro che la portano a un totale di oltre 6 milioni di euro. Qui trovate la recensione de Il primo Natale, uno dei film più attesi di Natale 2019 che riporta gli spettatori nel passato, fino all'anno 0 e a quel primo, vero, Natale.

Altro debutto italiano al quarto posto per Ferzan Ozpetek e il suo ultimo lavoro, La Dea Fortuna, che torna a trattare i temi che stanno a cuore al regista di origine turca. Un incasso di 1.420.000 euro da 424 sale, e una media per sala di 3.349 euro per il film di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de La Dea Fortuna.

Il primo Natale scalza Frozen II - Il segreto di Arendelle scende al quinto posto. La nuova avventura di Anna, Elsa e Olaf incassa comunque 808 mila euro raggiungendo l'incasso di record di 16 milioni in tre settimane. Qui trovate la nostra recensione e video recensione di Frozen e - Il segreto di Arendelle che si candida a diventare uno dei film per famiglie più amati.