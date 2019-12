Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, apertura più bassa della nuova trilogia al box office USA, flop per Cats

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley in un'immagine dal primo teaser

Cifre da capogiro per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che, pur incassando 175,5 milioni di dollari, segna l'apertura più bassa della nuova trilogia al box office USA, flop annunciato per il musical Cats. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non delude tutto sommato le aspettative a livello economico e, seppur non riuscendo a eguagliare i record dei precedenti capitoli, diventa comunque la terza miglior apertura di dicembre di tutti i tempi con 175,5 milioni incassati in 4.406 sale e una media per sala di 39.832 dollari. A livello internazionale, il terzo e ultimo capitolo della saga di Star Wars raccoglie 198 milioni da 50 mercati per un totale globale di 373,5 milioni. Potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Con l'uscita del nuovo Star Wars, Jumanji - The Next Level deve dire addio alla vetta della classifica, ma incassa comunque altri 26,1 milioni che portano il sequel a sfiorare i 110 milioni totali. Il film rivede protagonista la gang del primo film (Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gill), ma stavolta il gioco è cambiato. Spencer, determinato a rimettere in sesto il gioco, ha tenuto con sé alcuni pezzi di Jumanji, all'insaputa dei suoi amici. Mentre si trova nel seminterrato di suo nonno, però, il ragazzo verrà nuovamente risucchiato in Jumanji. Quando Bethany, Fridge e Martha arrivano sul posto, è ormai troppo tardi: il gioco è iniziato.

Terzo posto per Frozen II - Il segreto di Arendelle che continua a macinare incassi e a infrangere record. La nuova avventura di Anna, Elsa e Olaf ha incassato altri 12,3 milioni negli Stati Uniti e Canada arrivando a un totale di 386,5 milioni raccolti in cinque settimane. Qui trovate la nostra recensione e video recensione di Frozen e - Il segreto di Arendelle.

Quarta posizione per il musical Cats, flop annunciato dopo le critiche piovute al film per il look e per le scelte creative fatte nell'adattamento. Il film di Tom Hooper apre con un incasso di 6,5 milioni da 3.380 sale, con un media per sala di 1.923 dollari, a cui si aggiungono 11 milioni incassati nei mercati internazionali. E questi non sono i problemi maggiori per Universal, che annuncia una versione "aggiornata" di Cats con effetti speciali migliori nel tentativo di salvare il salvabile.

Ottimi gli incassi di Cena con delitto - Knives Out, l'innovativo whodunit di Rian Johnson che raccoglie altri 6,1 milioni di dollari arrivando a un totale di 89,5 milioni in tre settimane. Cast super eclettico per il mistery che annovera Ana de Armas, Christopher Plummer, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Toni Collette e Chris Evans e che raccoglie anche ottime critiche, come potete evincere dalla nostra recensione di Cena con delitto - Knives Out.