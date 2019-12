Cats: Universal annuncia una versione “aggiornata” con effetti speciali migliori

Cats: una scena del film

A due giorni dall'uscita nelle sale americane, è stata annunciata una nuova versione "riveduta e corretta" di Cats, controverso film, adattamento dell'omonimo musical teatrale. Lo riporta l'Hollywood Reporter, stando al quale i cinema statunitensi hanno ricevuto una comunicazione dalla Universal: da oggi potranno accedere, tramite download, a una copia aggiornata del film di Tom Hooper, con modifiche agli effetti speciali. Per chi non avesse modo di accedere al server, le copie fisiche saranno consegnate agli esercenti a partire da martedì. Stando alle fonti della testata americana, questa decisione, senza precedenti nell'industria poiché si tratta dello stesso film senza scene aggiuntive, sarebbe stata presa su insistenza dello stesso Hooper, che ha precedentemente dichiarato di aver portato a termine il progetto all'ultimo, poche ore prima della proiezione di gala a New York la sera del 16 dicembre.

Cats: il regista Tom Hooper ha completato il film poche ore prima della première

Il percorso cinematografico di Cats è stato travagliato sin dallo scorso luglio, quando il primo trailer è stato accolto da reazioni per lo più negative, principalmente a causa degli effetti speciali usati per trasformare attori come Judi Dench e Ian McKellen in felini antropomorfi. La situazione non è migliorata con l'uscita vera e propria negli Stati Uniti e nel Regno Unito, che ha generato recensioni spietate: al momento il punteggio sull'aggregatore Rotten Tomatoes è del 19%, mentre su Metacritic la media dei voti è 32 su 100. Tra le stroncature più creative c'è stata quella di Peter Bradshaw del quotidiano inglese The Guardian, che ha criticato le scelte estetiche del film parodiando il testo di una delle canzoni, The Naming of Cats.

Il film, basato sull'omonimo musical di successo, arriverà nei principali mercati internazionali a partire dal 25 dicembre, mentre in Italia bisognerà aspettare il 20 febbraio. Al netto delle reazioni negative, il film ha comunque ottenuto una nomination ai Golden Globe, nella categoria della migliore canzone originale.