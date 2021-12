Spider-Man: No Way Home da record anche al box office italiano, super gli 11 milioni di euro

Spider-Man: No Way Home segna un nuovo record anche al box office italiano superando gli 11 milioni di euro nel primo weekend, seguono House of Gucci e Diabolik.

Spider-Man: No Way Home deflagra anche al box office italiano segnando cifre da record. Il terzo capitolo della saga Sony/Marvel dedicata all'Uomo Ragno di Tom Holland debutta incassando oltre 11 milioni di euro, 8 dei quali nel solo weekend. Uscito in 523 sale, il cinecomic segna una media per sala di 21.000 euro. una vera e propria benedizione per il botteghino prenatalizio, separando che il trend prosegua nelle prossime settimane. Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui la vera identità di Spider-Man viene rivelata al mondo. Ora che tutti i cittadini di New York hanno scoperto chi si nasconde dietro la maschera del supereroe di quartiere, il giovane Peter Parker (Tom Holland) deve fare i conti con l'opinione pubblica e con la consapevolezza che non potrà mai più separare la propria vita privata da quella di eroe.

Un po' meno stellare, ma decisamente buono anche il debutto di House of Gucci. Il film di Ridley Scott sull'omicidio Gucci fa parlare di sé da mesi per le polemiche piovute sulle scelte del cast, sul trucco degli attori, sull'accento italiano sfoggiato da Lady Gaga e Jared Leto e per i violenti attacchi degli eredi Gucci, che hanno alimentato la curiosità degli spettatori spingendoli a recarsi al cinema. Il risultato è un incasso di 1,7 milioni raccolti in 471 sale. Come rivela la nostra recensione di House of Gucci, al centro della storia troviamo Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci che è stata accusata di aver organizzato l'omicidio del marito, avvenuto fuori dal suo ufficio nel 1995. La donna è stata rilasciata nel 2016, dopo aver trascorso 18 anni in prigione. Gucci, che aveva due figlie nate dal matrimonio con la Reggiani, lasciò sua moglie per un'altra donna. Reggiani, che i media soprannominarono "Vedova Nera", subì un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al cervello, situazione che fu indicata dai membri della sua famiglia come la causa delle sue azioni criminali.

In terza posizione si piazza un'altra importante apertura nonché il primo titolo italiano del box office pre-natalizio, Diabolik dei Manetti Bros. La seconda pellicola dedicata al criminale dei fumetti dopo il film di Mario Bava del 1968 è un coraggioso azzardo nella produzione italiana e il pubblico risponde alla chiamata facendogli incassare oltre 800 mila euro in 441 sale, con una media per sala di 1800 euro. Cifra che auspichiamo si incrementi durante le festività. Qui la nostra recensione di Diabolik, focus sul criminale abile e privo di scrupoli, i cui intenti sfuggono quasi sempre alla polizia, essendo non solo inafferrabile ma anche imprevedibile. Scritto da Michelangelo La Neve assieme agli stessi Manetti bros., che hanno firmato anche il soggetto in collaborazione con Mario Gomboli, Diabolik vedrà nel suo cast anche Serena Rossi, Alessandro Roia, Roberto Citran, Luca Di Giovanni, Vanessa Scalera, Daniela Piperno, Antonino Iuorio, Pier Giorgio Bellocchio e Claudia Gerini.

668.000 euro raccolti in 383 per il debutto della commedia natalizia di Alessandro Siani, Chi ha incastrato Babbo Natale?, che vede nel cast Christian de Sica e Diletta Leotta. Come anticipa la nostra recensione di Chi ha incastrato Babbo Natale?, Babbo Natale sta avendo seri problemi a causa della Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo che domina il mercato per tutto l'anno tranne a Natale. Tuttavia quest'anno, decidono di corrompere il capo degli elfi di Babbo Natale, convincendolo ad assumere un nuovo manager, ovvero Genny Catalano. Considerato il "Re dei Pacchi", quelli truffaldini, non quelli natalizi però, Genny è un piccolo criminale che vive di espedienti aiutato dal piccolo scugnizzo Checco. Una volta arrivati al Polo Nord, Genny e Checco rivoluzioneranno le cose, dando il via a una serie di imprevisti esilaranti.

Quinto il film Disney Encanto, che aggiunge 221.000 euro a un bottino complessivo di 4,3 milioni. Come svela la nostra recensione di Encanto, nel film si racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l'unica Madrigal ordinaria, può essere l'ultima speranza della sua straordinaria famiglia.