Andrew Garfield ha completamente improvvisato una famosa scena di Spider-Man: No Way Home

Nel film che ha visto il suo ritorno nei panni di Peter Parker al fianco di Tom Holland e Tobey Maguire, una delle scene più amate dai fan è risultata essere il frutto di un'improvvisazione

Con grande gioia dei fan della Marvel di tutto il mondo, Andrew Garfield è tornato nei panni di Peter Parker nel film del 2021 Spider-Man: No Way Home. L'esperienza dell'attore nei panni dell'Uomo Ragno si era infatti bruscamente interrotta dopo The Amazing Spider-Man 2, cui avrebbero dovuto seguire almeno altri tre film.

La speranza è che sia lui che Tobey Maguire compaiano nei prossimi film degli Avengers, Doomsday e Secret Wars. Nel frattempo, Garfield si è mostrato ripetutamente evasivo quando gli è stato chiesto di questo argomento negli ultimi cinque anni circa, ma ha riflettuto sulla sua esperienza in No Way Home mentre parlava con Hits Radio.

Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home con Tobey Maguire e Tom Holland

La scena improvvisata in Spider-Man: No Way Home

Riflettendo sulla sua scena preferita del film - quella in cui i tre Spider-Man discutono dei rispettivi nemici - Garfield ha rivelato: "È stato tutto improvvisato. L'idea era semplicemente quella di far parlare i tre Spider-Man delle loro esperienze e confrontare le loro impressioni. Abbiamo pensato: 'Giriamo delle riprese lunghe e vediamo se viene fuori qualcosa di interessante'. E alla fine c'era davvero l'imbarazzo della scelta".

"E quel momento mi ha colto di sorpresa. Ho pensato: 'Oh, che bello'. E sentirlo dire da Tobey, che è stato il mio Spider-Man mentre crescevo, è stato tutto così meta, così personale e perfetto. E sono stato davvero molto, molto felice di farne parte, davvero".

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland alle prese coi suoi lancia-ragnatele

La reazione di Andrew Garfield al trailer di Spider-Man: Brand New Day

Quando gli è stato chiesto se avesse visto l'entusiasmante trailer, Garfield ha confermato di sì. "Non l'ho ancora visto con l'audio", ha spiegato l'attore. "L'ho visto senza audio, perché ero sulla sedia del trucco e non volevo disturbare nessuno. Ma sembra fantastico. Era davvero, davvero fantastico".

Sebbene Garfield probabilmente non figuri nel cast di Brand New Day, la sua reazione susciterà sicuramente ondate di speculazioni tra i fan sul fatto che stia mentendo, vista la sua veemente smentita riguardo alla sua partecipazione a No Way Home. Nonostante ciò, ha comunque rivelato il suo progetto dei sogni per Spider-Man: "Mi piacerebbe interpretare di nuovo il personaggio in qualche modo, ma penso che dovrebbe essere qualcosa di molto strano".