La fredda luce del giorno su Italia 1: trama, cast e durata del film con Henry Cavill

Il thriller d'azione con Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver in onda stasera su Italia 1: storia, cast e dettagli del film del 2012.

Una serata all'insegna dell'azione e della tensione internazionale quella proposta da Italia 1, che questa sera mercoledì 20 maggio, in prima serata alle 21:30 porta sullo schermo il thriller La fredda luce del giorno. Con un ritmo serrato e una trama ricca di colpi di scena, il film trascina lo spettatore in un intrigo fatto di rapimenti, servizi segreti e segreti di famiglia, dove nulla è come sembra e la fuga diventa l'unica possibilità di sopravvivenza.

La Trama: un incubo sotto il sole della Spagna

La storia segue Will Shaw (Henry Cavill), un giovane uomo d'affari americano che raggiunge la famiglia in Spagna per una vacanza in barca. Quello che doveva essere un momento di relax si trasforma rapidamente in un incubo: al suo rientro da una breve commissione, la barca è vuota e i suoi familiari sono scomparsi, rapiti da misteriosi individui.

Braccato dalla polizia locale e catapultato in un intrigo internazionale, Will scoprirà che suo padre (Bruce Willis) non è il tranquillo uomo che credeva, ma un agente della CIA sotto copertura coinvolto nel recupero di una valigetta che scotta. Per Will inizierà una disperata corsa contro il tempo tra le strade di Madrid per salvare i suoi cari.

Bruce Willis e Henry Cavill

Le curiosità che forse non sapevate dell'action di Italia 1

Un vero "pesce fuor d'acqua": Per rendere il più autentico possibile il senso di smarrimento e isolamento del protagonista, il regista ha espressamente vietato a Henry Cavill di studiare lo spagnolo e di visitare le location di Madrid prima del ciak.

Per rendere il più autentico possibile il senso di smarrimento e isolamento del protagonista, il regista ha espressamente vietato a Henry Cavill di studiare lo spagnolo e di visitare le location di Madrid prima del ciak. Uscita d'anticipo: Curiosamente, il film è arrivato nelle sale italiane il 18 maggio 2012 , ben prima dell'uscita negli Stati Uniti, avvenuta il 7 settembre dello stesso anno.

Curiosamente, il film è arrivato nelle sale italiane il , ben prima dell'uscita negli Stati Uniti, avvenuta il 7 settembre dello stesso anno. Location reali: La pellicola è stata girata interamente in Spagna, sfruttando il contrasto visivo tra i vicoli caotici di Madrid e la bellezza accecante delle località costiere iberiche.

La fredda luce del giorno: Henry Cavill in un'immagine tratta dal film

Il Cast completo de La fredda luce del giorno

Il film vanta un mix perfetto tra grandi icone del cinema action e volti noti del panorama europeo. Interpreti e personaggi:

Henry Cavill : Will Shaw

: Will Shaw Verónica Echegui : Lucia

: Lucia Bruce Willis : Martin Shaw

: Martin Shaw Sigourney Weaver : Jean Carrack

: Jean Carrack Joseph Mawle : Gorman

: Gorman Caroline Goodall : Laurie Shaw

: Laurie Shaw Rafi Gavron : Josh

: Josh Emma Hamilton : Dara

: Dara Michael Budd : Esmael

: Esmael Roschdy Zem : Zahir

: Zahir Óscar Jaenada : Maximo

: Maximo Joe Dixon : Dixon

: Dixon Jim Piddock : Meckler

: Meckler Colm Meaney: Mandler

Quanto dura La fredda luce del giorno

Il film con Henry Cavill e Bruce Willis andrà in onda stasera, mercoledì 20 maggio 2026 alle 21:30 su Italia 1 e . La fredda luce del giorno sarà disponibile anche in live streaming su Mediaset Infinity e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola. Il lungometraggio dura 93 minuti e inizierà subito dopo un episodio della serie N.C.I.S. A seguire, intorno alle 23:25, andrà in onda l'action movie U.S. Marshals - Caccia senza tregua con Tommy Lee Jones.