Spider-Man: No Way Home continua a dominare un box office italiano con poche novità

Spider-Man: No Way Home conserva il primo posto al box office italiano arrivando a un incasso complessivo di quasi 22 milioni di euro.

Il box office italiano post-natalizio non presenta grandi sorprese. Spider-Man: No Way Home prosegue il suo dominio incassando altri 922 mila euro che portano il cinecomic Marvel a un incasso stellare di quasi 22 milioni di euro. Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui la vera identità di Spider-Man viene rivelata al mondo. Ora che tutti i cittadini di New York hanno scoperto chi si nasconde dietro la maschera del supereroe di quartiere, il giovane Peter Parker (Tom Holland) deve fare i conti con l'opinione pubblica e con la consapevolezza che non potrà mai più separare la propria vita privata da quella di eroe.

Al secondo posto resiste Belli ciao, la commedia di e con Pio e Amedeo diretta da Gennaro Nunziante che ha scritto il film insieme ai due attori comici pugliesi. Dopo essersi imposto come miglior uscita, battendo anche Matrix Resurrections e Spider-Man: No Way Home che contavano un numero più alto di copie, il film incassa altri 757 mila euro arrivando a un totale di 2,2 milioni. Qui potete leggere la recensione di Belli ciao.

Stabile in terza posizione il nuovo lavoro della coppia più amata dai bambini, i Me Contro Te, che fanno ritorno in sala con Me Contro Te Il Film - Persi Nel Tempo. Altri 720 mila euro di incasso portano il film, che vede il ritorno di Luì e Sofì alle prese con una nuova giocosa avventura, a 2,2 milioni totali.

Conserva la quarta posizione Matrix Resurrections, che incassa 585.000 euro arrivando a 1, 8 milioli totali. Il film con Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, costato 190 milioni di dollari, ha appena superato i 100 milioni di incassi globali. Qui la nostra recensione di Matrix Resurrections.

Al quinto posto apre l'avventuroso The King's Man - Le origini, prequel della saga inglese di Kingsman che vede la star Ralph Fiennes alle prese con criminali e tiranni intenti a progettare una guerra che potrebbe far sparire dalla Terra milioni di persone. Un uomo deve quindi correre contro il tempo per provare a fermarli, mentre si forma il gruppo segreto le cui avventure sono già state portate sul grande schermo dal regista Matthew Vaughn. 557.000 euro per il film raccolte in 368 sale.