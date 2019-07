Spider-Man: Far From Home, per quanto tempo vedremo l'Uomo Ragno di Tom Holland nell'MCU?

Proviamo a immaginare il futuro dello Spider-Man di Tom Holland dopo Spider-Man: Far From Home.

Che cosa riserva il futuro all'Uomo Ragno di Tom Holland dopo Spider-Man: Far From Home? Per quanto tempo ancora vedremo Peter Parker nell'MCU?

Spider-Man: Far from Home - Tom Holland nel trailer del film

L'uscita di Spider-Man: Far From Home segna la fine di un'era per il Marvel Cinematic Universe. Spider-Man: Far From Home conclude la Infinity Saga e la Fase 3 dell'MCU aprendo la strada al futuro del franchise. Con Avengers: Endgame, i fan hanno dovuto dire addio a eroi popolari come Iron Man, Black Widow e Captain America. Il giovane Peter Parker potrebbe invece essere uno dei punti fermi del futuro dell'MCU, ma quanti film restano a Tom Holland da contratto?

Marvel Studios e Sony Pictures hanno stretto un accordo che ha permesso a Spider-Man di fare ritorno in Marvel. Dopo il flop di The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro, Sony ha deciso di permettere che Marvel rimettesse mano al suo eroe dei fumetti includendo il personaggio nel suo universo condiviso. E' qui che le due compagnie hanno decido di affidare il ruolo di Spider-Man all'inglese Tom Holland.

L'accordo iniziale prevedeva la presenza di Tom Holland in sei film, tre soli dedicati all'Uomo Ragno e tre apparizioni in altre produzioni Marvel Studios. A oggi lo Spider-Man di Holland è apparso in Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. In più ha avuto due pellicole a lui dedicate, Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, perciò resterebbe un ultimo film da realizzare.

Visto il successo del nuovo Spider-Man, è possibile che Sony e Marvel decidano di estendere il contratto permettendo a personaggi come Venom e Morbius di comparire nell'MCU. Oppure il successo di Venom potrebbe convincere Sony a riprendersi i diritti di Spider-Man per tornare a produrre nuovi film a lui dedicati in solitaria. Mossa improbabile, visto l'enorme successo delle pellicole dell'MCU. Per il momento restiamo in attesa di saperne di più sul futuro cinematografico dell'Uomo Ragno.

Il Marvel Cinematic Universe e la Fase 4 dopo Avengers Endgame: prime ipotesi sul futuro

Spider-Man: Far From Home, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, arriverà nei cinema italiani il 10 luglio. Qui trovate le prime reazioni a Spider-Man: Far From Home.