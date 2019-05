Spider-Man: Far From Home, il trailer in arrivo conterrà lo spoiler definitivo di Avengers: Endgame

I fan dell'MCU sono invitati a vedere Avengers: Endgame prima dell'uscita del trailer spoileroso di Spider-Man: Far From Home.

Il pubblico è avvisato: il nuovo trailer di Spider-Man: Far From Home conterrà lo spoiler definitivo di Avengers: Endgame. Chi ancora non avesse visto l'ultimo capitolo della saga degli Avengers è pregato di rimettersi in pari, come avvertono anche i fratelli Russo.

Come ben sappiamo, non sarà Avengers: Endgame a concludere la Fase Tre del Marvel Cinematic universe, bensì Spider-Man: Far From Home. Il primo trailer della nuova avventura dell'Uomo Ragno ha già anticipato il ritorno di tre personaggi periti dopo lo schiocco di dita di Thanos in Avengers: Infinity War: Spider-Man, Maria Hill e Nick Fury. Naturalmente ci aspettavamo il loro ritorno in Endgame, ma il primo trailer di Spider-Man: Far From Home ha confermato e spoilerato l'ipotesi.

Adesso giunge notizia che il secondo trailer ha ricevuto il rating ufficiale e arriverà a giorni sul web. Avengers: Endgame è al cinema da diversi giorni (qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame spoiler free) e tutti i fan hanno avuto tempo di vederlo. Chi ancora dovesse colmare la lacuna è pregato di farlo al più presto per potersi godere serenamente la visione del trailer di Spider-Man: Far From Home, dal momento che il film è ambientato dopo la fine di Avengers: Endgame.

Trailer-Track ha svelato che il secondo trailer di Spider-Man: Far From Home sarà preceduto da un messaggio speciale di Tom Holland in cui si avvisano gli spettatori che il trailer conterrà spoiler di Avengers: Endgame. La clip speciale è stata diffusa nei cinema tedeschi poche ore fa anticipando l'arrivo imminente del trailer, come confermano anche i fratelli Russo.