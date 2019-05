Avengers: Endgame, che impatto avrà il film su Spider-Man: Far From Home?

Dopo aver visto Avengers: Endgame sono in tanti a chiedersi se la linea temporale del film avrà qualche impatto su Spider-Man: Far From Home, nei cinema a luglio.

Spider-Man: Far From Home arriverà al cinema subito dopo Avengers: Endgame ed è quindi lecito che, dopo aver visto il 22° capitolo del MCU, siano davvero in tanti a chiedersi quale impatto avrà sulle prossime avventure di Peter Parker.

Probabilmente è necessario fare addirittura un passo indietro, fino ad Avengers: Infinity War e al celebre schiocco di Thanos, per sottolineare che tra quello e le vicende di Avengers: Endgame (qui la nostra recensione) sono passati 5 anni. Attenzione, da qui in poi ci saranno spoiler del film dunque non proseguite nella lettura se non siete ancora stati al cinema.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

Verso la fine di Endgame vediamo tutti i nostri eroi sopravvissuti tornare alle loro vite, tuttavia, come Joe ed Anthony Russo hanno chiarito, i 5 anni tra lo schiocco di Thanos e quello di Iron Man sono passati per tutti. Allora perchè quando Peter Parker (Tom Holland) torna a scuola ritrova il suo amico Ned Leeds (interpretato da Jacob Batalon)? I suoi vecchi compagni di classe non dovrebbero essere quasi laureai?

Rispondendo ai fan cinesi, è stato Joe Russo a spiegare che: "Le persone sopravvissute allo schiocco hanno 5 anni in più rispetto a chi è appena tornato. La ragione per cui Spider-Man ha ritrovato il suo caro amico ancora al liceo è perchè anche i suoi amici erano stati ridotti in polvere come lui. Ci saranno sicuramente persone già all'università della sua vecchia classe ma quanti erano scomparsi non sanno cosa è successo in quei 5 anni, è come se si fossero appena svegliati da un lungo sonno. L'unico a conoscenza di quanto è successo è il Doctor Strange, perchè lo ha già visto mentre mediava su Titano. Sì, adesso tutto si è complicato".

Kevin Feige: "Spider-Man: Far From Home chiuderà la Fase 3 del MCU!"

Ciò che in futuro i film Marvel affronteranno sarà forse proprio come i personaggi assenti per 5 anni stiano cercando di adattarsi a un mondo che nel frattempo è andato avanti. Alcuni fan, però, ipotizzano che questo non sarà un problema di Spider-Man: Far From Home che potrebbe, invece, tornare indietro, a prima ancora dello schiocco di dita di Thanos, dal momento che nel trailer Nick Fury dice a Peter Parker che è felice di conoscerlo. Chi ha visto Avengers: Endgame, però, sa bene che i due si sono già conosciuti al funerale di Tony Stark. Tuttavia sappiamo bene, ormai, come la Marvel cerchi spesso di depistare i fan inserendo scene nei trailer che non sono poi effettivamente presenti nei film. Dunque per scoprire la verità non resta che attendere il 4 luglio, giorno in cui il film arriverà nelle sale italiane.