Spider-Man: Far From Home, Tom Holland: "Uno Spider-Man gay? Perché no?"

Tom Holland , a breve nei cinema con Spider-Man: Far From Home, è aperto alla possibilità di uno Spider-Man gay nel futuro dell'MCU.

La star di Spider-Man: Far From Home, Tom Holland, non esclude la possibilità di vedere uno Spider-Man gay in futuro. Non sarà lui il primo eroe dell'MCU anticipato da Kevin Feige e dai Russo vista la sua relazione nascente con MJ (Zendaya), ma è un'idea che l'inglese Tom Holland sposa fino in fondo.

Spider-Man - Far From Home, una scena del film con Tom Holland

Al riguardo Tom Holland ha dichiarato: "Non posso parlare del futuro del personaggio perché onestamente non so niente e non sono io a decidere. Ma so molte cose sul futuro di Marvel, e nei prossimi anni punteranno di più sulla diversità. Il mondo non è semplice come un uomo bianco etero. Non finisce qui, e questi film devono rappresentare più di un solo tipo di persona."

Il Presidente dei Marvel Studios ha specificato che la prossima fase dell'MCU vedrà l'introduzione del primo personaggio apertamente gay spiegando: "Possiamo dire che sta arrivando e che in futuro vedremo più eroi LGBT."

Anche se ancora non conosciamo l'identità del personaggio in questione i fratelli Russo hanno aperto la strada con una scena di Avengers: Endgame che contiene il primo momento apertamente gay dell'MCU e a interpretare il personaggio in questione, un uomo che piange la perdita del compagno nella Decimazione, è proprio Joe Russo.

Sono in molti a credere che il personaggio gay in arrivo sarà uno dei protagonisti di The Eternals, cinecomic che farà parte della Fase 4 dell'MCU, ma attendiamo le anticipazioni che verranno fornite durante il panel Marvel del San Diego Comic-Con per la conferma ufficiale.

Il Marvel Cinematic Universe e la Fase 4 dopo Avengers Endgame: prime ipotesi sul futuro

Spider-Man: Far From Home, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, arriverà nei cinema italiani il 10 luglio. Qui trovate le prime reazioni a Spider-Man: Far From Home.