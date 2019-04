Avengers: Endgame contiene il primo momento apertamente gay dell'MCU

Avengers: Endgame farà la storia non sono per gli incassi stratosferici che si profilano, ma anche perché contiene il primo momento apertamente gay dell'MCU. protagonista della scena in questione è il co-regista Joe Russo, che interpreta un personaggio addolorato dalla scomparsa del compagno, polverizzato da Thanos.

La scena in questione vede protagonista Steve Rogers, alla guida di un gruppo di auto aiuto per superare la scomparsa dei propri cari e anche se è un momento fugace di Avengers 4 rappresenta un momento miliare per i Marvel Studios, il primo momento apertamente gay dell'MCU.

"La rappresentazione è molto importante" ha spiegato Joe Russo in un'intervista a Deadline, commentando la scena in questione. "Per noi era importante mostrare un personaggio gay. Volevamo che fosse uno di noi due a interpretarlo per assicurarci l'integrità necessaria. E' un momento perfetto perché uno degli aspetti più significativi del Marvel Universe è il focus sulla diversità."

Manca ancora la conferma ufficiale da parte di Disney e Marvel Studios, ma sembra che uno dei film della Fase Quattro dell'MCU, per l'esattezza The Eternals, conterrà un supereroe apertamente gay. Tessa Thompson ha inoltre alluso al fatto che il personaggio, Valkyrie, sia bisessuale, proprio come nei fumetti.

Joe Russo torna a spiegare: "Volevamo che fosse casuale, il personaggio che interpreto è gay ma questo fa parte della vita di tutti i giorni. Stiamo tentando di rappresentare le persone comuni. Questi sono film globali che vengono visti da un sacco di persone. E' importante che il pubblico possa rispecchiarsi in ciò che vede al cinema e identificarsi con qualcuno. Il film verrà visto anche in paesi in cui l'omosessualità non è ammessa. Vogliamo che il pubblico percepisca il nostro sostegno".

