Spider-Man: Across the Spider-Verse primo al box office italiano con 4 milioni di euro totali

Nel secondo weekend di uscita nelle sale italiane, Spider-Man: Across the Spider-Verse conquista il primo posto nella classifica degli incassi superando il debutto di Transformers: Il Risveglio.

Ci ha messo una settimana in più per conquistare la vetta del box office italiano, ma alla fine Spider-Man: Across the Spider-Verse l'ha spuntata raggiungendo la prima posizione. Non solo il film d'animazione Sony ha battuto il rivale Transformers: Il Risveglio capovolgendo il trend del botteghino americano, ma ha perfino superato i 4 milioni di euro di incasso con i 936.000 euro raccolti nel weekend. Qui trovate la nostra recensione di Spider-man: Across the Spider-Verse, che segna anche il terzo maggior weekend di apertura di qualsiasi film di Spider-Man.

La potenza dirompente di Transformers: Il Risveglio non è ancora esplosa del tutto il pubblico italiano. Al debutto in sala, il film si è finora portato a casa 1,1 milione di euro in 416 sale, cifra destinata a salire nelle prossime settimane visto che storicamente la saga dei Transformers ha raccolto il 70% degli incassi sui mercati esteri. Per ora il totale globale degli incassi si aggira sui 170,5 milioni di dollari.. Qui la nostra recensione di Transformers: Il risveglio, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023.

La sirenetta: Halle Bailey in una scena sottomarina

La sirenetta perde due posizioni ed è ora terza. Il live action Disney incassa 894.000 euro che lo portano a superare i 10 milioni complessivi in tre settimane. Esplorate la nostra recensione de La sirenetta, rilettura della fiaba classica interpretata da Halle Bailey, lodata per la sua performance nei panni della protagonista, Melissa McCarthey e Javier Bardem.

Flessione negli incassi di Fast X. Dopo quattro settimane, il nuovo capitolo della saga di Fast & Furious è quarto e incassa altri 251.000 euro che lo portano a un totale di 11,3 milioni. Vin Diesel e la sua famiglia possono però gioire visto che gli incassi internazionali hanno permesso al film di superare il target dei 650 milioni globali a sole quattro settimane dall'uscita. Qui la nostra recensione di Fast X, che evidenzia le numerose sorprese e i graditi ritorni nella nuova avventura di Dom Toretto e della sua famiglia, stavolta alle prese con un nuovo potente nemico che ha il volto di Jason Momoa.

Al quinto posto scende il nuovo lavoro di Marco Bellocchio, Rapito, che incassa altri 160.000 euro, arrivando a 1,3 milioni complessivi. Qui la recensione di Rapito, che ricostruisce il drammatico rapimento del bambino ebreo Edgardo Mortara da parte della Chiesa Cattolica.