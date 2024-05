Horizon Parte 1, il western di Kevin Costner è lunghissimo: svelata la durata

In un nuovo articolo sulle prossime uscite in sala in arrivo, Deadline ha svelato in anticipo la durata della prima parte di Horizon: An American Saga, l'epopea western diretta e interpretata da Kevin Costner e sembra che metterà alla prova la pazienza del pubblico.

Di cosa parla Horizon?

La saga, secondo quanto ha rivelato il sito del Festival di Cannes, dove saranno proiettate le prime due parti, sarà composta da 4 parti che verranno distribuite nel corso di vari mesi nelle sale e, oltre al protagonista Kevin Costner, tra gli interpreti principali ci sono anche Sienna Miller, Sam Worthington e Jena Malone.

L'attore torna così nel mondo del western con una storia ambientata 15 anni prima e dopo la Guerra Civile americana, l'espansione e i primi insediamenti nel vecchio west. Gli eventi saranno raccontati attraverso varie prospettive e seguiranno gli ostacoli rappresentati dagli elementi naturali, dalle interazioni con le popolazioni indigene che vivevano nell'area, e nella determinazione, a volte spietata, di chi voleva vivere nei nuovi territori.

Quanto durerà la Parte 1?

La testata specifica che la Parte 1 di Horizon durerà ben 3 ore. A questo punto pare lecito aspettarsi che anche la seconda parte della storia abbia una durata molto simile, con Costner assolutamente intenzionato a completare la saga, avendo espresso il desiderio di realizzare Parte 3 e Parte 4 già la prossima estate.

Horizon: il trailer del nuovo western di Kevin Costner anticipa la storia al centro del film

Una fonte avrebbe rivelato al sito World of Reel che Costner non ha intenzione di aspettare per vedere se i primi due film si riveleranno un successo, poiché vuole tornare nel sud dello Utah già quest'estate per girare il terzo e il quarto capitolo. Sembra che l'accordo sia già stato raggiunto. La produzione dovrebbe andare avanti fino a dicembre. Parliamo di un periodo di riprese di ben sei mesi.