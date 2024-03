Spider-Man: Across the Spider-Verse 'derubato' dell'Oscar 2024, la reazione di la delusione di Shameik Moore

Dopo la sconfitta di Spider-Man: Across the Spider-Verse agli Oscar 2024, Shameik Moore ha condiviso le sue critiche, chiedendo successivamente scusa.

Spider-Man: Across the Spider-Verse non ha vinto agli Oscar 2024 e l'attore Shameik Moore ha lasciato spazio alla delusione sui social media, dichiarando che il film animato è stato "derubato".

A vincere la categoria è stato Il ragazzo e l'airone, diretto da Hayao Miyazaki, e in tanti utenti hanno difeso l'opera del regista giapponese dalle accuse.

Una reazione controversa

Shameik Moore, dopo aver commentato la sconfitta di Spider-Man: Across the Spider-Verse scrivendo semplicemente "Derubato", ha ammesso successivamente: "Bisogna rispettare il vincitore. Ed è vero, non so decisamente perdere, ma non abbiamo perso. Spider-Verse ha avuto un impatto su molte vite. Potremmo non aver ottenuto il riconoscimento stasera, ma la vita va avanti e procede... Sì, preparatevi".

La trilogia animata proseguirà infatti con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Spider-Man - Across the Spider-Verse: un'immagine del film

L'attore ha dovuto affrontare la marea di commenti e risposte alla sua reazione, alcune davvero negative, e ha risposto anche a chi gli ha fatto notare come il co-sceneggiatore e produttore Chris Miller abbia reagito in modo molto diverso, sostenendo sui social: "Se si deve perdere, tanto vale perdere con il migliore".

Moore ha ammesso: "Hai ragione, onestamente l'intero team di Spider-Verse ha affrontato la situazione davvero sportivamente, in modo molto professionale, e sono entusiasta nel vedere cosa accadrà dopo questo. Sono giovane, e un combattente, quindi scusatemi per la mia natura. Congratulazione ai vincitori".