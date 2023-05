Fast X, Vin Diesel sul ritorno di Dwayne Johnson e Gal Gadot: "Rendono felici i fan" [SPOILER]

[Attenzione, seguono spoiler ] Fast X ha debuttato nei cinema questo weekend e i fan sono entusiasti per la scena dopo i titoli di coda del film, che riporta in scena due personaggi amati: Luke Hobbs di Dwayne Johnson e Gisele Yashar di Gal Gadot. A questo proposito, Vin Diesel ha recentemente detto la sua sul ritorno dei due amati personaggi.

Il ritorno di Johnson e Gadot è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei fan, specialmente se consideriamo il noto dissidio tra Johnson e la star della saga [Vin Diesel]. Il regista Louis Leterrier ha rivelato che è stato raggiunto un "trattato di pace" una volta che Johnson ha espresso entusiasmo per il film.

Fast X: Vin Diesel e Jordana Brewster in una scena

Durante un'intervista con il The Hollywood Reporter, Diesel ha spiegato che queste "conversazioni erano in corso già da un po' di tempo" e che la produzione ha cercato di determinare cosa avrebbe reso migliore il film, al fine di "rendere felici il maggior numero possibile di fan". Sia Johnson che Gadot sono stati in grado di suscitare gioia nel pubblico e il loro ritorno si allinea al tema centrale della saga di Fast and Furious: l'unione.

Anche grazie al ritorno di questi amati personaggi e all'entusiasmo che generano, Fast X continua a catturare il pubblico con sorprese inaspettate ed emozionanti colpi di scena. I fan attendono con impazienza l'opportunità di assistere alla magia che viene creata sul grande schermo da questo straordinario cast ricco di stelle.