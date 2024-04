Il Regno del Pianeta delle Scimmie: il film senza effetti speciali sarà disponibile nella versione homevideo

Gli appassionati di cinema potranno vedere una versione davvero unica del film Il Regno del Pianeta delle Scimmie quando arriverà in versione homevideo. Il regista Wes Ball ha infatti annunciato che sarà presente un montaggio composto dalle scene girate sul set senza l'intervento degli effetti speciali.

La rivelazione del regista

Il filmmaker, durante la promozione del film Il Regno del Pianeta delle Scimmie ha spiegato: "Farò una piccola cosa per il DVD in cui potrete vedere il film - l'intero film - con le riprese giornaliere senza modifiche. Ci sto lavorando e potrete vedere il montaggio finale e le scene girate sul set. Potrete vedere quanto si avvicinino, cosa fanno, e come uniscono tutto insieme. Sarà fantastico e potrete semplicemente sedervi lì e apprezzarlo".

Ball ha spiegato che il film, inoltre, avrà il commento di Erik Winquist, supervisore agli effetti speciali.

Wes ha ricordato che sarà la prima volta che sarà possibile vedere il lavoro compiuto sul set, svelando i dettagli del lavoro compiuto con la motion capture.

Il final trailer del film

Nell'attesa di vedere questa versione davvero unica del film, online è stato condiviso il final trailer. Il video anticipa nuove scene dello scontro tra i due clan di scimmie che saranno uno contro l'altro. Il gruppo di Proximus Caesar, infatti, sembra aver spazzato via l'intera famiglia di Noa.

L'equilibrio sembra essere spezzato quando un tiranno cerca di costruire il proprio impero, costringendo una giovane scimmia a intraprendere un viaggio pericoloso che lo porterà a mettere in dubbio tutto quello che conosceva sul passato e a prendere delle decisioni che saranno importanti per il futuro, anche degli umani.

Nel cast ci sono Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A'abzgi e William H. Macy.