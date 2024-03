Spider-Man: Across the Spider-Verse, un meraviglioso murales dedicato agli artisti del film Sony

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito sconfitto dalla notte degli Oscar, poiché si è dovuto inchinare a Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki, ma rimane comunque uno dei migliori cinecomic usciti negli ultimi anni e certamente uno dei più ispirati in assoluto.

Nelle scorse ore è stato segnalato sul web un meraviglioso murales in omaggio agli artisti che hanno partecipato alla sua realizzazione, che sono nominati uno per uno nel dipinto. Con uno skyline sullo sfondo, possiamo ammirare i volti in primo piano di Miles Morales e Gwen Stacy.

Spider-man: Across The Spider-Verse - un'immagine romantica di Miles Morales e Gwen Stacy

A che punto è il terzo film?

Phil Lord ha aggiornato sullo sviluppo del terzo film, intitolato Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che a causa dello sciopero è stato rinviato a data da destinarsi. "Siamo in produzione", ha detto Lord. "Siamo davvero entusiasti della direzione della storia, sarà una conclusione soddisfacente alla trilogia e sarà emozionante proprio come gli altri."

Dopo il grande cliffhanger con cui si è concluso Spider-Man: Across the Spider-Verse i fan sono in trepidante attesa del capitolo finale, la cui uscita è slittata a causa dello sciopero.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Al momento Spider-Man: Beyond the Spider-Verse non ha una data d'uscita ufficiale. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Quando è stato annunciato nel 2021, insieme a Spider-Man: Across the Spider-Verse, Beyond the Spider-Verse era stato fissato per il 29 marzo 2024. Tuttavia, nel luglio 2023, la Sony ha annunciato che Beyond the Spider-Verse era stato rimosso dal calendario delle uscite dello studio. All'epoca, si diceva che lo studio stesse valutando una serie di nuove possibili date di uscita, a seconda della durata degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA, ma non è stato ancora fornito alcun aggiornamento da quando entrambi gli scioperi sono stati risolti.