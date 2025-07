San Diego Comic-Con 2025 al via oggi, It: Welcome to Derry, Predator: Badlands e gli altri panel imperdibili

Dopo la preview night, prende il via ufficialmente oggi il San Diego Comic-Con 2025. Oltre 130.000 appassionati di cinema, televisione, fumetti e videogame sono confluiti presso il San Diego Convention Center per seguire i panel che anticiperanno tutte le novità su titoli attesi come gli adattamenti da Stephen King It: Welcome to Derry e La lunga marcia, sugli attesi progetti sci-fi L'ultima missione: Project Hail Mary, interpretato da Ryan Gosling, e Predator: Badlands, ma anche sulla nuova stagione di Peacemaker e sull'anime Demon Slayer.

Tanta carne al fuoco, ma non tantissima vista l'assenza delle storiche presentazioni di Marvel e DC dalla Hall H. Agli appassionati non resta che focalizzarsi sulle presenze, dividendosi tra lo special panel con il creatore di The Walking Dead Robert Kirkman o mettersi in fila per strappare qualche autografo alle star che animeranno questa edizione in programma da oggi 24 luglio fino al 27 luglio.

Cooper Hoffman e gli altri protagonisti de La lunga marcia

Perché Marvel e DC quest'anno sono assenti dalla Hall H?

Con I Fantastici 4: Gli Inizi e Superman alle prese col giudizio implacabile del botteghino, la presenza di Marvel e DC quest'anno è limitata ad attività di contorno. Nessuna presentazione nella Hall H per i due giganti dell'intrattenimento coi supereroi.

La presenza di Marvel sarà limitata a panel sui fumetti o appuntamenti da celebrare come il venticinquesimo anniversario di X-Men (2000), diretto da Bryan Singer, che ha inaugurato il franchise mutante. Il programma del 26 luglio includerà video esclusivi sugli attori del film, inclsi Hugh Jackman, Halle Berry e altri. Altri panel Marvel includono un'analisi approfondita dei videogame Marvel Cosmic Invasion e Marvel Rivals.

John Cena in una scena di Peacemaker

L'evento più atteso targato DC è il panel dedicato alla seconda stagione di Peacemaker, questo sì, previsto nella Hall H, che sarà ricco di anticipazioni e vedrà intervenire il produttore dello show e Co-CEO dei DC Studios James Gunn insieme alle star John Cena, Danielle Brooks, Jennifer Holland e altri altri membri del cast. Nel corso del panel si prevede il lancio del trailer dei nuovi episodi.

Diamo dunque uno sguardo ravvicinato agli appuntamenti più interessati previsti al San Diego Comic-Con indicando l'ora italiana per i fan determinati a fare le ore piccole pur di scoprire le anticipazioni sui loro film e serie preferiti.

Il programma di giovedì 24 luglio

Ore 19:00 Avatar: The Last Airbender 20° anniversario

Il cast e i creatori di Avatar: La leggenda di Aang si riuniscono per celebrare il 20° anniversario della serie.

Anticipazioni sulla seconda stagione alla presenza deli attori Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer.

Ore 21:00 Star Wars: Andor

Ore 22:00 Robert Kirkman live

Ore 00:15 Lilo & Stitch

Focus sul fenomeno Lilo & Stitch con il creatore Chris Sanders, l'interprete di Lilo Maia Kealoha, la voce di Nani nella versione animata e interprete di Mrs. Kekoa nel live-action Tia Carrere e l'interprete di Nani in carne e ossa Sydney Agudong.

Un'immagine spaventosa di Alien: Pianeta Terra

Il programma di venerdì 25 luglio

Ore 21:00 The Walking Dead: Daryl Dixon 3

Anticipazioni sulla terza stagione alla presenza del cast e degli autori, lancio del trailer.

Ore 22:25 Prima mondiale del primo episodio di Alien: Pianeta Terra, a seguire q&a col cast e col creatore della serie prequel Noah Hawley

Ore 22:30 Incontro con Bob Odenkirk

Ore 00:00 La lunga marcia

Panel dedicato all'adattamento del classico di Stephen King animato dalla presenza degli attori Mark Hamill, David Jonsson, Tut Nyuot, Garrett Wareing e Charlie Plummer, dal produttore Roy Lee e dallo sceneggiatore Jt Mollner.

Ore 01:00 King of the Hill

Ore 01:15 Predator: Badlands

Il regista Dan Trachtenberg e gli attori Elle Fanning e Dimitrius Schuster-Koloamatangi saliranno sul palco per condividere anticipazioni sull'horror fantascientifico in arrivo.

Il programma di sabato 26 luglio

Ore 19:00 Bob's Burgers

Ore 20:15 Abbott Elementary

Ore 20:45 I Simpson

Ore 21:30 Star Trek Universe

Ore 23:15 L'Ultima Missione: Project Hail Mary

I registi e produttori Phil Lord e Christopher Miller, la star Ryan Gosling, lo sceneggiatore Drew Goddard e l'autore del romanzo e produttore Andy Weir offrono un'anteprima esclusiva del thriller fantascientifico più atteso del 2026.

Ore 00:30 Peacemaker

Il capo dei DC Studios James Gunn e i membri del cast John Cena, Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Steve Agee, Frank Grillo, Sol Rodriguez e Tim Meadows sveleranno immagini e anticipazioni sulla seconda stagione.

Ore 01:00 25° anniversario di X-Men

Lo sceneggiatore e produttore Tom DeSanto celebra il film che ha dato inizio al fortuna franchise.

Ore 02:45 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito

Ore 06:15 IT: Welcome To Derry, il teaser della serie anticipa il ritorno di Pennywise

Un'anteprima della serie TV prequel con i produttori esecutivi Andy Muschietti e Barbara Muschietti.

Ryan Gosling sul set di Project Hail Mary

Il programma di domenica 27 luglio

Ore 20:00 Sneak Peek: Lucas Museum of Narrative Art

George Lucas si unisce al regista Guillermo del Toro e all'artista Doug Chiang per discutere del potere della narrazione illustrata e per parlare del suo museo in una conversazione moderata da Queen Latifah.