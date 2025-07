La lunga marcia: i character poster del film con Mark Hamill in attesa del San Diego Comic-Con

Diamo uno sguardo ai personaggi dell'adattamento di Stephen King, in attesa dell'imperdibile presentazione nella mitica Hall H nel corso del San Diego Comic-Con.

Facciamo conoscenza coi personaggi di La lunga marcia nei character poster diffusi da IGN che offrono un primo sguardo a Cooper Hoffman, Mark Hamill e agli altri interpreti dell'adattamento tratto dal classico di Stephen King. Il tutto in attesa del panel dedicato al film di Francis Lawrence, che sarà ospitato nella Hall H del San Diego Comic-Con 2025.

Di cosa parla il film

Tratto dal romanzo di Stephen King pubblicato nel 1979 sotto lo pseudonimo di Richard Bachman, La lunga marcia racconta un'atroce America distopica in cui un gruppi di ragazzi si offre volontario per partecipare a una sfida mortale, un lungo cammino soggetto a regole ineluttabili. Chi si ferma perderà la vita.

Cooper Hoffman interpreta il protagonista Raymond Garraty. Con lui nel cast David Jonsson veste i panni di Peter McVries, mentre l'icona di Star Wars Mark Hamill interpreta il sinistro Maggiore, estensione del governo totalitario che controlla l'America nonché organizzatore della marcia. Nel cast anche Ben Wang, Charlie Plummer, Tut Nyuot, Garrett Wareing, Joshua Odjick, Jordan Gonzalez e Roman Griffin Davis, concorrenti della terrificante sfida i cui numeri appaiono nei corrispondenti character poster dominati dalla scritta "Walk or Die".

Il panel del San Diego Comic-Con

L'appuntamento per i fan americani, e per i fortunati visitatori, sarà il 25 luglio nelle Hall H del San Diego Comic-Con che ospiterà il panel dedicato a La lunga marcia. Annunciata la presenza dei membri del cast David Jonsson, Tut Nyuot, Garrett Wareing, Charlie Plummer e Mark Hamill, del produttore Roy Lee e dello sceneggiatore JT Mollner.

In una recente intervista a IGN, Francis Lawrence ha ammesso che La lunga marcia è "uno dei suoi libri preferiti, "se non il preferito, di Stephen King. Lo ha scritto quando era molto giovane, ma le relazioni tra questi giovani uomini e i dialoghi sono attualissimi. Credo che sia un'opera senza tempo. Credo che sia una storia davvero bella, cosa strana da dire per un'opera così violenta e intensa, ma penso che le relazioni umane la rendano davvero bella".

La lunga marcia arriverà nei cinema in autunno.