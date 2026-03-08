Predator: Badlands, in 4K la saga dell'alieno cacciatore diventa sempre più spettacolare

Il nuovo capitolo della saga horror fantascientifica con protagonista l'alieno cacciatore è arrivato in homevideo grazie a Eagle con un video 4K strepitoso, un audio potente e buoni extra.

Predator, settimo capitolo. La celebre saga horror fantascientifica con protagonista l'alieno cacciatore si rinnova con un nuovo episodio che conferma il buon lavoro che il regista Dan Trachtenberg sta compiendo sul mondo di Predator ormai da anni. Predator: Badlands è infatti un film convincente che amplia il mito del personaggio con un racconto di formazione, coraggio e sopravvivenza, in una spettacolare avventura sci-fi.

Un inquietante primo piano di Elle Fanning

Adesso il film interpretato da Dimitrius Schuster-Koloamatangi e Elle Fanning, nel quale un giovane Yautja emarginato si allea con Thia, una donna in fuga dal proprio passato, è arrivato in homevideo grazie a Eagle Pictures. Noi abbiamo potuto apprezzare l'edizione tecnicamente più rilevante, quella 4K UHD a due dischi (all'interno c'è anche il blu-ray), che esalta nel modo più efficace possibile la spettacolarità del film. Senza scordare che in commercio, sempre in 4K, pe i collezionisti c'è anche la steelbook.

Un video 4K stellare fra battaglie, creature terrificanti e sangue verde

L'edizione 4K UHD di Predator: Badlands

Difficile pensare che un film come Predator: Badlands non potesse avere una presentazione in 4K UHD al top. E infatti il video del prodotto distribuito da Eagle Pictures soddisfa le attese e si rivela di qualità stellare. Il livello di dettaglio è impressionante su costumi, personaggi e location in ogni circostanza, anche quelle particolarmente ostiche sul piano della luminosità: i particolari sono sempre in evidenza, anche quelli sui fondali, mentre nelle sequenze scure il dettaglio emerge sempre netto da un nero profondo e impeccabile. Il tutto abbinato a una profondità di campo sempre elevata e una resa degli elementi CGI perfettamente fluida.

Una scena di Predator: Badlands con Dimitrius Schuster-Koloamatangi e Elle Fanning

Ma a colpire è soprattutto una tavolozza cromatica sbalorditiva grazie alle qualità di HDR e Dolby Vision. Su Yautja Prime a essere enfatizzate sono le tonalità tipiche da deserto, con viraggi su ocra, grigio, beige e tortora. Su questo strato spiccano poi, a volte improvvisamente, i colori forti e intensissimi come il rosso oppure il verde brillante del sangue che fuoriesce durante uno scontro tra il padre e il fratello di Dek. Una volta arrivati a Genna, la tavolozza in qualche modo si normalizza, ma anche qui non mancano i momenti cromaticamente suggestivi.

Audio potente e bassi vigorosi

Thia e Dek in una scena di Predator: Badlands

Sul fronte audio, da tradizione Disney per la traccia italiana troviamo un Dolby Digital Plus 7.1 brillante ed energico, con ampia spazialità, buona potenza e bassi decisamente corposi. Naturalmente il Dolby Atmos inglese offre sicuramente un'immersione maggiore e può vantare in più dei buoni effetti di altezza che rendono la scena sonora ancora più avvincente, anche in caso di qualche esplosione. In ogni caso anche l'ascolto italiano è molto spettacolare, i canali laterali e posteriori sono costantemente attivi e riproducono tutti gli effetti ambientali con grande precisione, mentre la colonna sonora suona in modo vigoroso e i dialoghi sono sempre chiari e precisi.

Dek con arco e frecce laser

Gli extra: commento audio e un'ora fra scene tagliate e featurette

Dek alle prese con un mostro

Soddisfacenti gli extra. Troviamo già sul disco 4K un commento audio del regista Dan Trachtenberg, del produttore Ben Rosenblatt, del direttore della fotografia Jeff Cutter e del coordinatore degli stunt Jacob Tomuri, commento presente anche nel blu-ray assieme agli altri contenuti speciali. Si parte con Incarnare il Predator (6') che esamina la trasformazione subita da Dimitrius Schuster-Koloamatangi per diventare la terrificante creatura, a seguire Autenticamente sintetiche (7') con Elle Fanning che descrive la creazione dei suoi due personaggi. Troviamo poi La costruzione di Badlands (7') che è un focus sulla scenografia e sugli effetti speciali per spiegare come luoghi reali si siano trasformati in Genna, si prosegue con Dek degli Yautja (6') che offre un'analisi approfondita di questa specie e del suo pianeta natale. A chiudere ben 27' di scene tagliate e previsualizzazione delle scene con commento opzionale.