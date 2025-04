Five Nights at Freddy's 2: il teaser del sequel anticipa momenti terrificanti e scontri mortali

Universal e Blumhouse hanno condiviso online il primo teaser di Five Nights at Freddy's 2, l'atteso sequel con star Josh Hutcherson.

Blumhouse e Universal Pictures hanno condiviso il primo teaser di Five Nights at Freddy's 2, l'atteso sequel del film horror basato sul popolare videogioco.

Il secondo capitolo della storia arriverà sugli schermi americani il 5 dicembre e il video pubblicato online mostra qualche anticipazione relativa alla continuazione della storia con protagonista Josh Hutcherson.

Cosa racconterà il sequel

Nel cast di Five Nights at Freddy's 2 ci saranno Matthew Lillard, la star di Scream, nel ruolo del villain William Afton, Josh Hutcherson che riprende la parte di Mike Schmidt, Elizabeth Lail che è Vanessa, e Piper Rubio che sarà Abby.

Nel primo film la guardia giurata Mike Schmidt sembrava aver sconfitto una volta per tutte i terrificanti animatronic che seminano morte e terrore dopo che prendono vita di notte nel locale in cui lavorano e sfuggono al controllo del proprietario. Mike aveva infatti accettato un lavoro come guardia notturna presso la pizzeria Freddy Fazbear's, dove si esibivano le mascotte animatroniche tra cui l'orso Freddy Fazbear, la volpe pirata Foxy, il coniglio Bonnie, e la gallina Chica insieme a Mr. Cupcake.

Nel video pubblicato online si vedono gli animatronic di nuovo in azione mentre attaccano e seminano caos e terrore. I protagonisti dovranno così cercare di sopravvivere e sconfiggerli una volta per tutte, prima che sia troppo tardi.

Ecco il teaser:

Il team che ha realizzato il film

Emma Tammi ha diretto il sequel e ne ha scritto la sceneggiatura insieme a Scott Cawhton e Seth Cuddeback. Jason Blum, il creatore del videogioco e Christopher H. Warner saranno produttori esecutivi del film che spera di replicare il successo del primo capitolo della storia, in grado di incassare oltre 280 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di soli 20 milioni.