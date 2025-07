Peacemaker 2 annuncia il ritorno di due villain di Superman: la Justice League si avvicina

Dalle prime anticipazioni, Peacemaker si conferma un tassello strategico nell'espansione del DCU di James Gunn. Una nuova featurette dello show rivela che due antagonisti già apparsi nel film Superman, Otis (Terence Rosemore) e Sydney (Stephen Blackehart), rianimeranno la loro alleanza con A.R.G.U.S. dopo l'arresto avvenuto a Metropolis.

Nel film, Otis segue ciecamente gli ordini di Lex, mentre Sydney, inizialmente fedele scienziato della LuthorCorp, sembra mostrare scrupoli quando cerca di chiudere la frattura dimensionale sulla città. Ora entrambi vengono reclutati da Rick Flag Senior per collaborare con la libertà condizionale, in un meccanismo che ricorda molto le dinamiche della Task Force X.

La presenza di questi villain solleva un sospetto: se Flag Sr. sfrutta i tirapiedi di Luthor, perché non puntare anche sul loro boss? Il miliardario in disgrazia potrebbe presto fare il suo ingresso in Peacemaker 2, come ha lasciato intendere Gunn.

Peacemaker e il DCU

Nel frattempo, il DCU guadagna coesione: dopo le apparizioni di Maxwell Lord, Guy Gardner e Hawkgirl, Peacemaker si conferma un crocevia per i personaggi DC, mantenendo viva l'idea di un universo condiviso dove le storie si intrecciano e si riflettono.

Peacemaker: John Cena e James Gunn in una foto dal set

Ricordiamo che durante Superman, Peacemaker compare in un notiziario televisivo, criticando l'Uomo d'Acciaio e accusando i colleghi supereroi di esserne gelosi. Nella seconda stagione, seguiamo l'eccentrico Christopher "Chris" Smith (John Cena) alle prese con missioni violente e la sua versione controversa di pace a tutti i costi.

Il cast confermato include John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Frank Grillo, Sol Rodríguez, David Denman, Brey Noelle e Tim Meadows. Inoltre, alcune voci danno per probabile il ritorno di Joel Kinnaman nel ruolo di Rick Flag Jr. La serie debutterà su HBO Max il prossimo 21 agosto.