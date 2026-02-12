Predator: Badlands, il promo troppo "disturbante" censurato prima dell'uscita su Disney+

Alla vigilia dell'arrivo in streaming su Disney+, Predator: Badlands è finito sotto accusa per un nuovo trailer "troppo disturbante".

Il promo in questione, che anticipava l'arrivo del film in streaming su Disney+ previsto per oggi 12 febbraio, sarebbe stato censurato per via dei contenuti troppo disturbanti, soprattutto considerando che il film diretto da Dan Trachtenberg è il primo capitolo della saga ad aver ricevuto una classificazione PG-13.

Elle Fanning in Predator: Badlands

Quale è il motivo della censura del promo di Predator: Badlands?

Lo spot della discordia, un motion poster della durata di 10 secondi, mostra il protagonista Yautja, Dek, che afferra per la gola un androide sintetico dalle sembianze umane, mutilato dalla vita in giù.

Il promo trasmesso per la prima volta nel novembre 2025, mentre il film era nelle sale. Tuttavia l'Advertising Standards Authority (ASA) del Regno Unito ha deciso di bandirlo perché "possibile causa di paura o disagio nei bambini piccoli". dopo due reclami che lo avrebbero definito "inappropriato e inquietante" per un pubblico giovane. L'immagine, apparsa per meno di due secondi nello spot di 10 secondi, è stata motivo di reclamo.

Il fotogramma incriminato del motion poster censurato di Predator: Badlands

La reazione di Disney alla censura

La reazione di Disney non si è fatta attendere. La compagnia ha replicato alle autorità di regolamentazione pubblicitaria del Regno Unito sostenendo che l'immagine rientrava nei limiti della classificazione PG-13 del film ed era stata preparata in modo responsabile. Tuttavia, l'ASA ha stabilito che la pubblicità non chiariva che il personaggio di Predator: Badlands fosse un sintetico, vista la presenza di elementi come una spina dorsale simile a quella umana, che risulterebbero particolarmente "cruenti". Ecco la dichiarazione di Disney a commento della sentenza dell'ASA:

"Riconosciamo la sentenza dell'ASA. Prendiamo molto seriamente le nostre responsabilità nei confronti del pubblico e ci impegniamo a collaborare a stretto contatto con i partner per soddisfare gli standard richiesti".

Lo spot è stato vietato solo nella sua forma attuale e Disney ha tagliato via l'immagine incriminata, diffondendo un promo lievemente più breve nel Regno Unito in rispetto della sentenza.

Elle Fanning e il Predator insieme

Trama completa di Predator: Badlands

Per saperne di più potete leggere la nostra recensione di Predator: Badlands. L'horror alieno diretto da Dan Trachtenberg narra la storia di Dek, giovane Yautja (Predator) emarginato dal suo clan su Yautja Prime, che va a caccia una creatura leggendaria per provare il suo valore. Nel corso del cammino si imbatte in Thia, un sintetica danneggiata di Weyland-Yutani, con cui stringerà un forte legame di amicizia.