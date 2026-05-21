The Batman 2, le nuove foto dal set svelano il logo ufficiale del film DC

Stanno procedendo le riprese in esterni del sequel di Matt Reeves e come era prevedibile sono emerse online alcune foto che hanno svelato qualche indizio sulla storia

Continuano a trapelare immagini rivelatori dal set di The Batman - Part II, l'attesissimo sequel del film DC che vede il ritorno di Matt Reeves alla regia e di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro.

Le ultime in arrivo dal set hanno infatti mostrato il nuovo logo ufficiale del film DC, che ricordiamo non è incluso nel DC Universe di James Gunn, ma fa parte di un universo narrativo autonomo.

The Batman: una nuova immagine del film DC/Warner

Cosa mostrano le immagini dal set di The Batman 2

In un'immagine vediamo ritratta una volante della polizia di Gotham City malridotta e con un foro nel parabrezza. È interessante notare che questa auto della polizia è attualmente parcheggiata davanti alla St George's Hall, dove è stata girata la grande scena del funerale in The Batman.

A quanto pare le riprese sono previste per stasera e solo per stasera, quindi potremmo avere un'idea più chiara di cosa stia succedendo nel giro di poche ore. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, è stato riferito che non è prevista la presenza di membri del cast né della Batmobile. In altre immagini è inoltre visibile il nuovo logo del pipistrello di Robert Pattinson.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

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Gli indizi sulla trama del sequel DC

Come c'era da aspettarsi, i dettagli della trama di The Batman - Part II sono tenuti sotto stretto riserbo. Come già segnalato, è stato confermato che il film sarà ambientato in inverno, alimentando le speculazioni sul fatto che Reeves stia mantenendo fede alle sue precedenti dichiarazioni riguardo a una versione più realistica di Mr. Freeze.

Tuttavia, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, i riflettori saranno puntati sulla famiglia Dent: Harvey, sua moglie Gilda e il padre del procuratore distrettuale, Christopher.

Si dice che Due Facce, Hush, l'Halloween Killer e Phantasm siano in lizza come potenziali cattivi in costume del sequel, e potremmo persino assistere a una fusione di uno o più di loro in un unico personaggio. Recentemente sono circolate anche alcune voci secondo cui Sebastian Stan non interpreterà Due Facce, quindi l'arrivo Mr. Freeze non è ancora da escludere.

The Batman: Robert Pattinson durnte una scena dal film

Quando esce al cinema The Batman - Part II

Il sequel uscirà al cinema il 1º ottobre 2027. La produzione del film con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro ha subito diversi rinvii nel corso dello sviluppo, principalmente a causa degli scioperi di Hollywood e dei tempi richiesti da Matt Reeves per completare la sceneggiatura. Le riprese sono iniziate poche settimane fa e il film continuerà a esplorare la versione noir e investigativa del supereroe già vista nel primo capitolo del 2022.