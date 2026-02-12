Predator, il regista di Badlands svela i piani per il futuro della saga

Paramount Pictures ha recentemente stipulato con il regista Dan Trachtenberg un accordo triennale di esclusiva per la regia e la produzione.

Dopo aver diretto Prey, Predator: Killer of Killers e Predator: Badlands, tra i fan è nata la preoccupazione su cosa questo significhi per il suo coinvolgimento nel franchise.

Dopotutto, ci sono stati diversi forti indizi che Trachtenberg stesse pianificando di tutto, dal ritorno di Dutch interpretato da Arnold Schwarzenegger fino a un nuovo crossover Alien vs. Predator.

Predator: Badlands - Dimitrius Schuster-Koloamatangi in una scena

Predator, ci sono nuovi progetti in arrivo dopo Badlands?

Parlando con io9, al regista è stato chiesto se il suo accordo con Paramount significhi che non dirigerà un altro film di Predator per Disney e 20th Century Studios.

"Non significa questo", ha confermato Trachtenberg. "Sto contemporaneamente cercando di capire tutti i prossimi passi per il franchise di Predator. Mi trovo nello stesso momento in cui ero quando uscì Prey, quando mi chiedevo: 'Che faccio adesso?' e mi sono entusiasmato molto all'idea di un protagonista Predator e per un film animato ambientato in più periodi storici, e poi è semplicemente successo che siano andati avanti nello stesso momento".

"E ora mi trovo di nuovo allo stesso punto con Predator: 'Ci sono così tante cose entusiasmanti che potremmo fare'", ha continuato. "Ma ora ho anche questo accordo con Paramount che mi rende felicissimo, e anche loro sono entusiasti di realizzare alcuni dei film originali che ho sempre avuto nella testa e nel cuore. E ovviamente hanno anche delle IP molto interessanti e tutto il resto. Sapete, le tempistiche possono influire, ma entrambe le alternative sono nel mio cuore. Tutto è sul tavolo", ha concluso Trachtenberg.

Predator: Badlands, un inquietante primo piano di Elle Fanning

L'ipotesi di un nuovo Alien vs Predator è concreta?

Negli ultimi mesi si è tornato a parlare con insistenza di un possibile nuovo Alien Vs. Predator, anche se al momento non esiste alcun annuncio ufficiale da parte di Disney o 20th Century Studios.

A riaccendere le voci sono stati anche i collegamenti narrativi sempre più evidenti tra i due mondi. In particolare, elementi come la presenza della Weyland-Yutani e l'espansione parallela dei due franchise - con Predator: Badlands da una parte e Alien: Romulus dall'altra - hanno fatto pensare a molti che si stia preparando il terreno per qualcosa di più grande.