Star Wars, Damon Lindelof svela la trama del film cancellato su Rey Skywalker

L'autore di Lost ha raccontato le fasi di scrittura del film per la Lucasfilm e del perché alla fine è stato licenziato e il suo progetto cancellato definitivamente

Damon Lindelof, creatore di Lost e Watchmen, ha spiegato nei dettagli perché è stato licenziato dal progetto di un film di Star Wars e ha accennato a quale sarebbe stata la trama.

Lindelof è stato ospite della puntata del 18 maggio del podcast "House of R" di The Ringer e, all'inizio di una lunga discussione su Star Wars ha voluto rivelare nei dettagli cosa è successo al progetto.

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Perché Damon Lindelof è stato licenziato da Star Wars

"Sono stato licenziato da un film di Star Wars", ha raccontato. "Mi hanno chiesto: 'Come pensi che dovrebbe essere un film di Star Wars?' e io ho risposto: 'Ecco come dovrebbe essere'. E loro hanno detto: 'Fantastico, sei assunto'. E poi, due anni dopo, sono stato licenziato. Quindi mi sbagliavo, almeno da quel punto di vista".

Nel 2022 era stato annunciato che Lindelof sarebbe stato lo sceneggiatore di un nuovo film della saga, ma nel 2023 è emerso che aveva abbandonato il progetto. L'autore ha affermato che la parte più difficile era stata capire come collegare la sua storia all'universo esistente.

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Cosa avrebbe raccontato il film di Lindelof poi cancellato

"Quello che stavamo cercando di fare, io, il mio socio Justin Britt-Gibson e Rayna McClendon, era di inserire questa riflessione nel film, ovvero che esiste una Forza della nostalgia e una Forza della revisione, che sono in contrasto tra loro, e di realizzare una sorta di Riforma protestante all'interno di Star Wars, ma non ha funzionato. Si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. La conversazione che i fan stanno avendo, senza strizzare l'occhio e guardare il pubblico, non sembrava necessariamente così rischiosa".

Un film Star Wars incentrato sui nuovi personaggi

"Scriverlo è stato davvero difficile", ha aggiunto Lindelof. "È stato un processo lento. Trovare il tono giusto, capire dove collocarlo all'interno del canone, quale fosse il suo rapporto con l'Episodio IX. Sta dando il via a una nuova trilogia? È un po' tutte queste cose insieme? Sono progetti così imponenti. Sono davvero enormi. È un po' come guidare una petroliera: giri il volante e ci vogliono cinque minuti prima che si sposti un po' in questa direzione".

Lindelof ha aggiunto: "Quando è uscito Episodio VII, sapevamo tutti chi erano Rey, Finn e Poe, e poi stavamo tornando indietro a Luke, Leia, Han, Chewbecca e tutti gli altri. Ma avevamo la sensazione che, una volta terminata questa nuova trilogia, avremmo preso il via con questi nuovi personaggi, e che quelli sarebbero stati il fulcro di Star Wars. La nuova domanda è: Mando e Grogu sono il fulcro di Star Wars?".