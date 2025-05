IT: Welcome To Derry, il teaser della serie anticipa il ritorno di Pennywise

Arriverà in autunno su Sky e in streaming su NOW la serie IT: Welcome to Derry, ecco il teaser che anticipa le prime spaventose scene e un atteso ritorno.

Bisognerà attendere l'autunno per vedere sugli schermi italiani di Sky e in streaming solo su NOW la nuova serie IT: Welcome to Derry, di cui online è stato condiviso il primo teaser.

Il progetto drammatico targato HBO e Sky Exclusive è stato prodotto da Warner Bros. Television e si basa sul romanzo scritto da Stephen King.

Cosa mostra il teaser di IT: Welcome to Derry

Il video promozionale dello show si apre con una famiglia che si imbatte in un ragazzino che chiede l'autostop e chiede di essere portato ovunque, basta che non lo accompagnino nella città di Derry.

Il teaser di IT: Welcome To Derry mostra poi dei nuovi arrivi nella comunità che vengono accolti in modo glaciale, studenti alle prese con situazioni complicate, eventi sovrannaturali e un'apparizione del temibile Pennywise.

Ecco il video:

La trama della serie

La serie, diretta in gran parte da Andy Muschietti che si è occupato anche dello sviluppo insieme a Barbara Muschietti (It, It - Capitolo due, The Flash) e Jason Fuchs (It - Capitolo due, Wonder Woman, Argylle), è ambientata nell'universo di IT di Stephen King.

IT: Welcome to Derry espande la visione cinematografica creata dal regista nei suoi precedenti lungometraggi It (2017) e It: Capitolo 2 (2019), entrambi dedicati a questa storia di paura e amicizia.

Nel cast delle puntate ci sono Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, e Bill Skarsgård che ha ripreso la parte di Pennywise.

Andy Muschietti e Barbara Muschietti (qui con la loro casa di produzione Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin sono i produttori esecutivi. Fuchs, che ha anche scritto la sceneggiatura del primo episodio, e Kane sono gli showrunner del progetto.