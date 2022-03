Oscar 2022 minuto per minuto: il live blogging

Oscar 2022, il live blogging: anche quest'anno seguiamo insieme la cerimonia minuto per minuto, dal tappeto rosso fino al premio per il miglior film dell'anno.

Gli Oscar 2022 da seguire con il nostro live blogging: stanotte guarderemo insieme l'attesa cerimonia degli Academy Awards minuto per minuto fino all'assegnazione del premio per il Miglior Film! Scoprite insieme a noi chi sarà il vincitore di questa edizione.

Ore 00:30: la storia del Cinema calca il red carpet. Rita Moreno, classe 1931, la Anita di West Side Story del 1961, sfila insieme alla Anita del 2021, Ariana DeBose, e al regista pluripremiato Steven Spielberg, autore dell'acclamato rifacimento del musical storico. Quante statuette porterà a casa West Side Story?

Ore 00:20: il premio per la Miglior Regia a Jane Campion è forse uno dei più attesi dell'anno, dopo lo strasuccesso nella awards season e le tantissime recensioni positive arrivate per la pellicola con Benedict Cumberbatch Il potere del cane. Riuscirà la regista, vincitrice dell'Oscar nel 1994 per la sceneggiatura di Lezioni di piano, a far rispettare la previsione?

Ore 00:15: Fan di Euphoria occhi aperti: Jacob Elordi è arrivato sul red carpet e stasera sarà uno dei presentatori! La star australiana, nata il 26 giugno del 1997, è diventato in pochissimo tempo uno dei nuovi volti di punta della televisione americana, grazie al successo planetario della serie tv con Zendaya.

Ore 00:05: Rami Malek, uno dei vincitori più acclamati degli ultimi anni grazie alla sua interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, è arrivato sul red carpet. Stasera sarà uno dei presentatori delle diverse categorie, insieme a nomi di grandissimo calibro, che andremo via via a scoprire durante questa passerella iniziale!

Ore 23:59: iniziano ad arrivare anche i volti di uno dei film più amati nella awards season, Il potere del cane: Kodi Smit-McPhee, nominato per il Miglior Attore Non Protagonista, si presenta sul red carpet con un total turchese, che sta già facendo discutere il web.

Ore 23:55: Jessica Chastain è arrivata! L'attrice, protagonista di Gli occhi di Tammy Faye, è la super favorita della vigilia grazie alla sua performance nei panni della nota evangelista americana, circondata da una vita ricca di scandali e colpi di scena.

Ore 23:50: Denis Villeneuve sbarca sul red carpet in abito bianco per la grandissima occasione: il suo Dune è candidato alla bellezza di 10 Premi Oscar, tra cui i principali Miglior Film e Miglior Regia. Riuscirà a superare i favoriti della vigilia?

L'attesa per gli Oscar 2022 è quasi terminata: questa notte, appassionati di cinema sparsi per il mondo si collegheranno per assistere prima al red carpet e poi alla cerimonia di premiazione.

La 94ª edizione dei premi Oscar si terrà questa notte al Dolby Theatre di Los Angeles e verrà presentata da Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes. Nonostante ci siano opere e personalità favorite rispetto alle altre, quest'anno sono tante le categorie il cui vincitore risulta più in bilico che mai. Questo non fa che aumentare l'hype per l'evento che riunirà tutti i protagonisti della stagione cinematografica da poco conclusasi.

Ricordiamo che, per quanto riguarda la messa in onda televisiva, in Italia saranno Sky Cinema Oscar® (canale 303) e Sky Uno a trasmettere in diretta la cerimonia. L'evento sarà inoltre trasmesso in streaming su NOW e in chiaro su TV8. L'appuntamento, in questo caso, è per le ore 00:15. Inoltre, come ogni anno, è possibile seguire in diretta il red carpet tramite il canale ufficiale degli Academy Awards:

Tra le opere capaci di raccogliere più candidature agli Oscar 2022, segnaliamo Il Potere del Cane (Jane Campion) con ben 12 nomination, tra cui anche Miglior film, Miglior regista e Miglior attore protagonista (Benedict Cumberbatch). Fari puntati anche sulla rivisitazione di West Side Story da parte di Steven Spielberg e su Belfast di Kenneth Branagh: entrambi i film hanno ottenuto sette candidature. Nella notte degli Oscar 2022 ci sarà inoltre un po' di Italia, grazie alle candidature di Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio, di Massimo Cantini Parrini per i costumi di Cyrano e, infine, di Enrico Casarosa con il suo Luca, nominato come Miglior film d'animazione.