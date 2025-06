Barbara D’Urso, il no di Marina: perché la famiglia Berlusconi si opporrebbe al suo ritorno in Rai

Ieri sono stati presentati in Rai i palinsesti per la stagione 2025/2026 e, come già accaduto negli ultimi due anni, una delle domande rivolte ai dirigenti è stata quella sul possibile ritorno di Barbara D'Urso nella tv pubblica. La conduttrice napoletana, infatti, dopo l'addio a Mediaset non è più tornata alla guida di un programma televisivo.

A parlare è stato William Di Liberatore, direttore dell'Intrattenimento Prime Time Rai, che ha ammesso un interesse nei confronti di Barbara D'Urso, pur sottolineando che è ancora troppo presto per fare annunci ufficiali. "È prematuro parlarne in questo momento. Siamo in una fase di scouting. Confermo che ci sono alcuni progetti che potrebbero riguardare diversi talent, da Barbara ad altri. Ma siamo ancora in una fase primordiale", ha dichiarato.

Nelle ultime ore, però, è emersa un'indiscrezione che, se confermata, sarebbe piuttosto clamorosa. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Domani, la famiglia Berlusconi - e in particolare Marina Berlusconi - starebbe ponendo un veto al ritorno di Barbara D'Urso in Rai. L'imprenditrice, secondo il giornale, avrebbe espresso la sua contrarietà la scorsa settimana.

Barbara D'Urso durante un'intervista

La figlia di Silvio Berlusconi, confermata nel 2023 alla presidenza della Fininvest, si opporrebbe di fatto al percorso televisivo della conduttrice lontano dalle reti Mediaset, dopo la burrascosa separazione avvenuta due stagioni fa con l'azienda di Cologno Monzese. Per il momento i diretti interessati non sono intervenuti sulla questione, né per smentire né per confermare quanto riportato dal quotidiano.

Quello che è certo è che, secondo quanto ha scritto Il Foglio più di un mese fa, Matteo Salvini starebbe lavorando dietro le quinte per riportare la conduttrice su Rai 1. L'idea sarebbe quella di affidarle un programma tutto suo, un emotainment, a metà tra emozione e intrattenimento, capace di raccontare storie personali in grado di commuovere il pubblico.