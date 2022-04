Will Smith: lo schiaffo a Chris Rock agli Oscar 2022 è diventato un incubo per la sua famiglia

La famiglia di Will Smith sta vivendo come un incubo le conseguenze dello schiaffo dell'attore a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar 2022.

Una fonte ha detto a Us Weekly che il post-Oscar "è stato un incubo per tutti". La fonte avrebbe riferito al magazine: "Will sa che la strada per la redenzione sarà lunga e dolorosa, e c'è una parte di lui che è pronta ad accettare che non sarà mai in grado di riparare completamente il danno causato".

La famiglia Smith deve ancora commentare lo scandalo, a parte il figlio di Will Smith, Jaden, che ha inviato un tweet a sostegno del padre la notte degli Oscar subito dopo il fattaccio.

Una fonte ha dichiarato che la famiglia non sta commentando la situazione "per evitare di attirare maggiore attenzione. Sanno che la migliore linea d'azione è rimanere a bocca chiusa. L'unico guaritore è il tempo."

Nel frattempo è in corso un'azione disciplinare contro Will Smith. L'Academy Board of Governors ha programmato per oggi una riunione per discutere di quanto accaduto durante la cerimonia degli Oscar 2022. La mossa arriva dopo la decisione di Smith di dare le sue dimissioni dall'Academy.

"Dopo le dimissioni del signor Smith dalla sua iscrizione all'Academy venerdì 1 aprile, la sospensione o l'espulsione non sono più possibili e il calendario prescritto dalla legge non si applica più. È nel migliore interesse di tutte le parti coinvolte che questo sia gestito in modo tempestivo", ha affermato il presidente dell'Academy David Rubin nell'indire l'incontro che si svolgerà su Zoom.