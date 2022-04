Will Smith: l'Academy ha deciso di vietare per 10 anni la sua partecipazione a ogni evento dell'organizzazione

L'Academy ha deliberato che Will Smith non potrà partecipare a qualsiasi evento dell'Academy per 10 anni a causa dello schiaffo dato a Chris Rock sul palco degli Oscar.

Il Consiglio di Amministrazione ha condiviso la sua decisione con un comunicato ufficiale in cui condanna il comportamento avuto dall'attore nella serata del 27 marzo.

Nella lettera condivisa dall'Academy si dichiara: "Il Consiglio ha deciso che, per un periodo di 10 anni a partire dall'8 aprile 2022, il signor Will Smith non avrà il permesso di partecipare a tutti gli eventi e i programmi dell'Academy, che si svolgeranno in persona o virtualmente, tra cui, ma non solo, gli Academy Awards".

Il presidente David Rubin e l'amministratore delegato Dawn Hudson hanno condannato il comportamento inaccettabile e dannoso.

Il gruppo che ha preso la decisione comprendeva anche Steven Spielbeerg, Ava DuVernay, Laura Dern e Whoopi Goldberg. Will Smith, pochi giorni fa, aveva annunciato che si era dimesso dall'organizzazione cinematografica chiedendo quindi scusa a tutti i membri dell'Academy, a Chris Rock, agli amici e ai colleghi, a tutte le persone presenti all'evento e a chi stava seguendo gli Oscar 2022 nella propria casa. L'attore aveva sottolineato: "Ho privato gli altri nominati e i vincitori della loro opportunità di celebrare ed essere celebrati per il loro straordinario lavoro".

Smith potrebbe comunque essere nominato nelle prossime edizioni dei premi, anche se in quel caso non potrebbe partecipare a nessun evento ufficiale.

Nel comunicato l'Academy sottolinea inoltre di non essere stati in grado di gestire la situazione durante la cerimonia, scusandosi con gli ospiti, gli spettatori e la "famiglia dell'Academy".

Il comunicato aggiunge poi:"Vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine al signor Rock per aver mantenuto il sangue freddo di fronte a circostanze straordinarie. Vogliamo inoltre ringraziare i nostri conduttori, nominati, presentatori e vincitori per la loro grazia e il loro comportamento durante la cerimonia. Questa azione che stiamo prendendo oggi in risposta al comportamento di Will Smith è un passo in avanti verso l'obiettivo più importante di proteggere la sicurezza dei nostri performer e degli ospiti, e nel ristabilire la fiducia nell'Academy".

Will Smith, come riporta The Hollywood Reporter, ha semplicemente reagito dichiarando: "Accetto e rispetto la decisione dell'Academy".