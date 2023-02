Oscar: per Janet Yang, presidente dell'Academy, la risposta allo schiaffo di Will Smith è stata "inadeguata"

Durante un evento che si è svolto alla presenza dei nominati agli Oscar 2023, Janet Yang ha dichiarato che la risposta dell'Academy, di cui è presidente, allo schiaffo da Will Smith un anno fa non è stata adeguata.

L'ammissione è avvenuta durante uno dei tradizionali incontri con i nominati che si svolgono a Los Angeles prima della cerimonia di premiazione.

Janet Yang, presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha dichiarato a chi si trovava al Beverly Hilton: "Sono certa che vi ricordiate tutti che abbiamo vissuto un evento senza precedenti agli Oscar. Quello che è accaduto sul palco è stato totalmente inaccettabile e la risposta da parte della nostra organizzazione è stata inadeguata".

Il capo dell'organizzazione ha però voluto assicurare: "Abbiamo imparato da quanto accaduto che l'Academy deve essere totalmente trasparente e responsabile delle nostre azioni, e particolarmente nei momenti di crisi si deve agire tempestivamente, con compassione e in modo decisivo per noi stessi e per il nostro settore. Dovreste, e potete, aspettarvi da noi in futuro niente di meno rispetto a tutto questo".

Yang, probabilmente, ha fatto riferimento alla decisione presa l'8 aprile dopo che Will Smith ha dato uno schiaffo a Chris Rock durante la cerimonia di consegna degli Oscar che si è svolta il 27 marzo. Nonostante quanto accaduto, l'attore aveva inoltre avuto l'occasione di ricevere il premio per la sua interpretazione e pronunciare un discorso di ringraziamento. Smith, dopo la decisione dell'Academy, non potrà partecipare a nessun evento dell'organizzazione, in persona e virtualmente, per dieci anni.