Notte degli Oscar® : seguila con Movieplayer sul nostro canale Twitch

La Notte degli Oscar® 2022 si avvicina e noi ci stiamo già leccando i baffi. Infatti, come ormai da tradizione, anche quest'anno li seguiremo in diretta sul nostro canale Twitch. Lo faremo a partire dalle 22,30 sino all'alba con una lunga maratona, live dai nostri studi di Milano. A condurre la nottata saranno i nostri Giuseppe Grossi, Valentina Ariete, Gabriella Giliberti, Matteo Maino ed Emanuele Gregori che ci accompagneranno lungo tutta la cerimonia con commenti a caldo durante la premiazione, ma anche con pronostici nel pre-show e collegamenti con tanti ospiti.

Prima di gustarci insieme la Notte degli Oscar®, che sarà trasmessa questa notte in diretta dalle 00.15 su Sky Cinema Oscar® (canale 303) e su Sky Uno, vi metteremo alla prova con un quiz cinefilo creato ad hoc per la serata. Alle 23 in punto daremo il via alla sfida con sedici domande per testare la vostra conoscenza in materia di Oscar®, spaziando dai film protagonisti di questa edizione per poi arrivare ai grandi cult del passato. Nel corso del gioco seguiremo passo dopo passo la top ten degli utenti più preparati e alla fine eleggeremo il grande vincitore della serata. Insomma, quest'anno sapete con chi passare la Notte degli Oscar®. Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch.