Once Upon a Time in Hollywood di Tarantino: le prime foto ufficiali del film!

Francesco Bellu

Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino inizia a svelarsi nelle prime foto ufficiali pubblicate in esclusiva sulla versione online di Vanity Fair Usa con la firma di Andrew Cooper. Brad Pitt in occhialoni a goccia, maglietta gialla e jeans attillati, Leonardo DiCaprio sul set di un tv movie, Margot Robbie che balla in casa. Sono immagini di scena, ma anche foto scattate dietro le quinte, del nono film del regista di Pulp Fiction che aprono finalmente uno squarcio fantasmagorico sulla California dorata di fine anni Sessanta e placano la sete di curiosità che ha aleggiato per mesi intorno a questa pellicola.

Al centro ci sono gli anni della controcultura, del cinema che si apre allo sconquasso prorompente della New Hollywood, ma anche scenario dei crimini efferati della Charles Manson family di cui sarà vittima Sharon Tate, la moglie di Roman Polanski, interpretata da Margot Robbie, trucidata insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua casa. Una vera e propria mattanza che tingerà di sangue e orrore la vita degli abitanti a ridosso del "bosco degli agrifogli". Una storia a tinte fosche su cui si innesta l'ansia di rivalsa di Rick Dalton, star in declino a cui presta il volto Leonardo DiCaprio, e del suo double, Cliff Booth (Brad Pitt), in cerca di una nuova occasione per tornare nel giro che conta. Da queste premesse è ovvio che C'era una volta a Hollywood sia uno dei film più attesi del 2019.

A questo poi si aggiunge uno dei cast più intriganti mai visti. Perché oltre a Pitt, DiCaprio e Robbie ci saranno Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch e Dakota Fanning. Doveva esserci pure Burt Reynolds ma è venuto a mancare prima che girasse la sua parte ed è stato sostituito da Bruce Dern. Le riprese, iniziate lo scorso giugno a Los Angeles, si sono concluse due mesi fa. L'uscita è prevista per il 26 luglio di quest'anno. Potete vedere tutte le altre foto del film a questo link.