Oggi e stasera in TV: cosa guardare il 12 novembre 2018

Un tempo Rai Uno aveva destinato al lunedì la striscia lunedì film, e il palinsesto di oggi e stasera in TV tiene ancora fede a quella promessa. Con una buona scelta anche sui generi: dall'azione di Tomb Raider al gangster movie Quei bravi ragazzi, dal biografico Monster al capolavoro drammatico Rocco e i suoi fratelli, fino al difficilmente incasellabile Boogie Nights. Se invece preferite le serie tv, allora non perdete l'appuntamento con i finali di stagione di The Deuce e I bastardi di Pizzofalcone, né quello con The Walking Dead.

The Deuce 2 - ore 20.15, Sky Atlantic

The Deuce, la serie HBO che racconta la nascita dell'industria del porno, torna alle 20.15 su Sky Atlantic, al con il finale della stagione 2. L'appuntamento con James Franco e Maggie Gyllenhaal è per il prossimo ciclo di episodi, l'ultimo.

Monster - ore 21.00, Cine Sony

Monster, in onda alle 21.00 su CineSony, è basato sulla vera storia di Aileen Wuornos, una prostituta condannata a morte per l'omicidio di sei uomini in Florida, la cui esecuzione è avvenuta nel 2002 dopo 12 anni di reclusione nel braccio della morte. Prima prova dietro la macchina da presa di Patty Jenkins - sì, proprio la regista di Wonder Woman -, sostenuta da un'incredibile Charlize Theron. Che per interpretare Aileen ingrassa di 15 kg e si fa imbruttire. La critica e il pubblico apprezzano, e i premi (Oscar compreso) sono tutti per lei.

Grey's Anatomy 15 - ore 21.00, FoxLife

In onda stasera alle 21.00 su FoxLife Grey's Anatomy con il quarto episodio della 15a stagione. Nella puntata Momma Knows Best Meredith fa girare diverse teste quando si presenta alla fine del turno pronta per un appuntamento al buio, Alex invece prende una decisione delicata per cercare di salvare un paziente. Intanto il peso del segreto di Teddy rende le notti di Maggie insonni, ecco perchè decide di confessare tutto a qualcuno.

Report - ore 21.15, Rai Tre

Come ogni lunedì tornano le inchieste giornalistiche di Report, stasera alle 21.15 su Rai Tre, condotto da Sigfrido Ranucci. In questa puntata si parlerà di integratori alimentari e del caso di Antonello Mortante, ex presidente di Confindustria Sicilia.

I quattro dell'Ave Maria - ore 21.25, Canale 9

Uno dei più famosi western all'italiana, I quattro dell'Ave Maria, in onda alle 21.25 su Canale 9, è l'avventura di un anziano bandito che cerca di recuperare il tempo perso in carcere derubando due avventurieri. Questi, dopo averlo catturato, si alleano con lui ai danni di un ricco biscazziere. Secondo capitolo della trilogia di Giuseppe Colizzi cominciata con Dio perdona... Io no!, e seconda prova in coppia per Bud Spencer e Terence Hill che già dimostrano l'eccezionale intesa sul set che li renderà celebri. Esattamente due anni prima de Lo chiamavano Trinità.

Tomb Raider - ore 21.15, Sky Cinema Uno

In Tomb Raider, in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno, l'archeologa ed esploratrice Lara Croft è alle prese con la sua prima spedizione. Dovrà usare la propria forza e le proprie abilità per sopravvivere al folle culto dell'Isola in cui si trova e svelare i misteriosi segreti conservati in un antico sito. Tratto dal videogioco omonimo del 2013, e terzo film dedicato a Lara Croft, per la prima volta orfana di Angelina Jolie. Alicia Vikander è la sua sostituta, discussa ma valida. A funzionare meno, invece, sono la sceneggiatura e la regia (ne abbiamo parlato anche nella recensione di Tomb Raider).

I bastardi di Pizzofalcone 2 - ore 21.25, Rai Uno

Per I bastardi di Pizzofalcone, in onda stasera alle 21.25 su Rai Uno, è arrivato il momento di chiudere le porte anche della seconda stagione, con la puntata n°6, Tradimenti. Il caso di una ragazzina forse vittima degli abusi del padre farà riemergere vecchi traumi dell'ispettore Lojacono. Nel cast Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini e Antonio Folletto.

The Walking Dead 9 - ore 21.15, Fox

The Walking Dead torna alle ore 21.15 su Fox con la puntata 9x06. Come sarà la vita del gruppo ora che Rick Grimes non c'è più (se non ricordate i dettagli date un'occhiata alla nostra recensione di The Walking Dead 9x05)? Cominceremo a scoprirlo a partire da questa puntata, Who are you now?



Batman - ore 21.15, Premium Cinema Energy

Va in onda stasera alle 21.15 su Premium Cinema Energy Batman, diretto nel 1989 da Tim Burton. Nell'oscura e misteriosa città di Gotham City vive uno dei più famosi eroi dei fumetti: Batman. La vera identità dell'uomo-pipistrello è Bruce Wayne, miliardario rampante che da piccolo ha assistito all'omicidio dei genitori, un trauma che lo spingerà a combattere il male, munito di un mantello da pipistrello e apparecchiature fantascientifiche. In questo primo episodio della serie il nemico è Joker, ex gangster rimasto sfigurato proprio a causa di Batman... Al suo annuncio, il film causò le ire degli ortodossi del fumetto, anche per la scelta di un quasi sconosciuto Michael Keaton da parte di Burton. Ma le scelte del regista si sono rivelate tutte giuste, compresa quella di ingaggiare Jack Nicholson per il ruolo del folle Joker. La versione più gotica di Batman è stata anche la più fortunata al botteghino per l'eroe della DC Comics. Almeno fino all'arrivo de Il cavaliere oscuro di Nolan.

Boogie Nights. L'altra Hollywood - ore 21.15, Premium Cinema Emotion

Boogie Nights, in onda alle 21.15 su Premum Cinema Emotion, racconta l'irresistibile ascesa di un divo superdotato nella sfavillante industria del cinema a luci rosse, un viaggio affascinante negli anni ruggenti del porno. Nel 1997, a soli 26 anni, Paul Thomas Anderson rilegge la libertà e la trasgressione degli anni '70 e '80 attraverso la lente del cinema porno.

Grande Fratello Vip - ore 21.20, Canale 5

Nuova diretta dalla casa del Grande Fratello VIP, stasera alle 21.20 su Canale 5, in questa terza edizione. La versione "celebrity" del Grande Fratello è condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini come opinionista.

Rocco e i suoi fratelli - ore 22.10, Rai 5

Per Luchino Visconti Rocco e i suoi fratelli, in onda alle 22.10 su Rai 5, era come un figlio, il prediletto. La vedova Rosaria si trasferisce a Milano dalla Lucania con i suoi quattro figli, raggiungendo così il suo quinto figlio Vincenzo. Ognuno si arrangia come può: Simone (Renato Salvatori) è un pugile, Rocco (Alain Delon) lavora in una lavanderia prima di tentare nel mondo della box, covando sempre il segreto desiderio di tornare al paese. Simone incontra una prostituta, Nadia (Annie Girardot), con cui ha una relazione burrascosa. Quando Nadia gli preferisce il fratello Rocco, Simone compie un gesto estremo. Un affresco tragico della condizione degli emigranti, un film universale in grado come pochi di lasciare traccia indelebile sull'immaginario collettivo, uno dei migliori film italiani di sempre.

Le streghe di Salem - ore 23.35, Rai 4

Heidi è la protagonista de Le streghe di Salem, in onda stasera alle 23.35 su Rai 4, nonché deejay di una famosa radio locale di Salem, riceve in regalo una scatola di legno con all'interno un vinile, "un regalo dalle streghe". Credendo in una trovata originale di una nuova band, The Lords, la ragazza lo ascolta ma la sua esistenza da allora viene sconvolta da terribili incubi e allucinazioni. Tutte le sfumature del demoniaco: il sesto film di Rob Zombie non è solo orrore, è soprattutto suspense, inquietudine, visione.

Assassinio sull'Orient Express - ore 23.25, Sky Cinema Uno

In Assassinio sull'Orient Express, in onda alle 23.25 su Sky Cinema Uno, Hercule Poirot deve risolvere l'omicidio di un magnate americano, ucciso nel suo scompartimento, mentre l'Orient Express è bloccato per una tormenta di neve. Kenneth Branagh rivendica per sé il ruolo principale e gioca in regia con le inquadrature. Ma la scrittura non è scorrevole e il cast incredibile (Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Judi Dench...) appare spesso impiegato al minimo delle sue possibilità.

Quei bravi ragazzi - ore 2.00, Paramount Channel

Quei bravi ragazzi, in onda alle 2.00 su Paramount Channel, si ispira alla vita reale del pentito Henry Hill, figlio di emigranti italo-irlandesi, fin da giovane vicino alla piccola mafia dei quartieri poveri di New York. Ma ben presto scopre la ferocia dei boss locali che usano chiamarsi fra di loro "bravi ragazzi"... É il capolavoro di Martin Scorsese, scritto a quattro mani con Nicholas Pileggi, autore del libro da cui il film è tratto, Il delitto paga bene. Candidato a 6 premi Oscar nel 1991, ne vince uno solo, grazie all'interpretazione di Joe Pesci, ma ottiene un risultato ben più importante di qualunque statuetta: riscrivere completamente le regole del gangster movie.