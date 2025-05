Da Happy Days a Doctor Odyssey: 10 peggiori salti dello squalo nelle serie tv

Quante volte ci siamo lamentati che una serie, soprattutto se di lunga durata, ad un certo punto non aveva più niente da dire ma continuava per inerzia? In alcune di queste occasioni si parla proprio di un fenomeno nato - guarda un po' - proprio in un serial tv e diventato un termine tecnico e del gergo comune. Il proverbiale salto dello squalo ovvero il momento in cui la trama di un prodotto seriale attraversa un punto di non ritorno per il quale non potrà più essere lo stesso, cadendo in una sorta di buco nero narrativo.

Per molti dopo questa scena è finito Game of Thrones.

Per molti sono le ultime due stagioni di Game of Thrones o l'ultima di Lost coi flash sideways; oppure tutto quello che è venuto dopo il folgorante inizio di instant cult come Glee e Heroes; o ancora l'addio del personaggio protagonista come il post-Charlie Sheen in Due uomini e mezzo o del cast principale come accaduto in Once Upon a Time e Scrubs.

Un'espressione talmente utilizzata da approdare anche sul grande schermo, in riferimento a Indiana Jones e il Teschio di Cristallo. Il protagonista, per salvarsi da un'esplosione atomica, si chiude in un frigorifero dal quale esce illeso: da lì venne coniata l'espressione 'Nuke the fridge (Nuclearizzare il frigo'), subito virale, per contestare il prosieguo forzato di alcuni franchise.

Il salto dello squalo è colpa di Fonzie?

Da dove nasce l'espressione? In una serie tv, come dicevamo, nello specifico nella sitcom anni '70-'80 ma ambientata negli anni '50-'60 Happy Days su una famiglia medio-borghese della provincia americana. Uno dei suoi personaggi più amati, che da secondario è diventato presto regolare quasi sormontando la presenza dei Cunningham, è sicuramente Arthur Fonzarello -detto Fonzie- l'amico scapestrato del protagonista Richie.

Henry Wrinkler salta lo squalo nella serie ABC

Non sapendo più quale avventura far vivere ai ragazzi, gli autori hanno ben pensato di farli andare in spiaggia: Fonzie riesce a distinguersi anche lì per saltare - letteralmente - uno squalo mentre fa sci d'acqua! L'espressione jump the shark diventa quindi un neologismo per segnare il momento in cui sono finite le idee in una writers room: nello specifico, il secondo della quinta stagione (intitolato 'Fonzie, un nuovo James Dean?'). In occasione di un altro episodio con un pescecane protagonista su Disney+, ecco i nostri peggiori 10 salti dello squalo nelle serie tv e, ovviamente, attenzione agli spoiler!

Dallas

Dallas. Patrick Duffy "torna in vita" nella nona stagione.

Il più clamoroso di tutti forse è quello di Dallas, soap drama di CBS in onda per ben 14 stagioni tra le fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '90 sugli intrighi una famiglia di petrolieri: a causa dell'amore dei fan per il personaggio di Patrick Duffy, Bobby, fatto morire in un incidente d'auto alla fine dell'ottava stagione, gli autori fecero dietro front sulla propria decisione. Come? Rivelando in un plot twist shock che tutto quello che accade durante la nona stagione (e alla fine della precedente) era stato un sogno di Pamela. Torna così Bobby ma anche svariati problemi narrativi coi nuovi personaggi introdotti (e presto fatti fuori) e di continuità con lo spin-off California, che da quel momento vivrà di vita propria.

Dexter

Dexter. La morte di Trinity come vendetta per quella di Rita.

Nel finale della quarta stagione di Dexter 'La storia si ripete' muore l'assassino stagionale con cui il serial killer dei serial killer protagonista, Dexter Morgan, ha ciclicamente a che fare. Un particolarmente apprezzato Trinity, interpretato da John Lithgow che, secondo molti, segna l'inizio del canto del cigno per il fortunato serial Showtime, soprattutto per le motivazioni quasi "sentimentali" nei confronti della moglie da lui uccisa. Certo è che il franchise è risorto più volte dalle proprie ceneri con sequel, prequel e spin-off, denunciando forse molteplici salti dello squalo invece che uno solo, pur di sfruttare una gallina dalle uova d'oro anche da parte della piattaforma Paramount+.

Xena - Principessa Guerriera

Xena. Una sequenza con le Amazzoni.

Nel sedicesimo episodio della quinta stagione 'Xena e la leggenda delle Amazzoni' c'è una studentessa del mondo contemporaneo chiamata a combattere contro le Amazzoni: peccato che fino a quel momento il serial fosse ambientato solamente nel passato (fantastico) dell'Antica Grecia. Il motivo? Il produttore Rob Tarpet voleva riutilizzare parti dell'episodio pilota del secondo spin-off di Xena dopo Hercules, che si sarebbe intitolato Amazon High. Neanche a dirlo, dopo le reazioni del pubblico il progetto non ebbe alcun prosieguo.

True Blood

Sookie è una fata nella serie fantasy.

Sul finire della terza stagione di True Blood, per la precisione nel decimo episodio intitolato appositamente 'Che cosa sono?', Sookie scopre da Bill di essere una fata. Viene anche a sapere che la maggior parte delle creature soprannaturali è convinta che le fate siano state sterminate proprio dai vampiri e che il loro sangue permette ai secondi di esporsi alla luce del sole senza conseguenze. Tralasciando lo stratagemma narrativo di dubbio realismo pur in un contesto fantasy, è anche la rappresentazione del mondo fatato che lasciò perplessi gli spettatori, poiché cozzava contro tutto il resto dell'universo nello show HBO.

The Walking Dead

Steven Yeun nell'episodio "incriminato" di The Walking Dead.

Un decesso (o presunto tale) fa da ponte e salto dello squalo per molte serie, tra cui The Walking Dead, una delle più longeve e tra quelle ad aver perso più fan e spettatori, sempre più stanchi dei non-morti protagonisti, in corso d'opera. La sesta stagione è quella incriminata: prima la morte presunta di Glenn (Steven Yeun), uno dei personaggi più amati, finito nell'orda di zombie nel terzo episodio ('Grazie'). E poi quella vera, tra il finale ('L'ultimo giorno sulla Terra') con l'ingresso di Negan, e la premiere della stagione successiva, insieme alla dipartita di Abraham.

La famiglia Brady

La famiglia Brady: il cugino Oliver.

Un altro neologismo nasce da La famiglia Brady, sitcom degli anni '70 su una famiglia allargata della borghesia americana: pur di evitare la cancellazione dopo la quarta stagione, nella successiva viene inserita una new entry, il cugino Oliver. Da quel momento il termine Cousin Oliver sarà applicato al pretesto di un nuovo personaggio completamente inutile inserito pur di allungare il brodo: neanche a dirlo, la serie chiuse dopo cinque stagioni.

Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman

Le nozze dei protagonisti ne Le nuove avventure di Superman.

Nel serial anni '90 Lois & Clark, prima che i supereroi andassero così di moda e ne fossimo circondati, tutto giocava e girava intorno alla relazione amorosa tra i due personaggi principali (Teri Hatcher e Dean Cain). Ovviamente un tira e molla, un non detto e non fatto che creava suspense e curiosità nel pubblico... almeno fino al matrimonio tra i due, perdendo quindi l'appeal alla base del racconto, nel terzo episodio della quarta stagione 'Stavolta facciamo sul serio'.

The O.C.

The O.C.: il drammatico finale della terza stagione.

Già dalla seconda stagione aveva sofferto, come Heroes, l'incredibile calo creativo dopo un incipit subito iconico, con Marissa che sparava a Trey segnando un punto di non ritorno nel suo rapporto con Ryan. Ma per la maggior parte dei fan è alla fine della terza stagione che The O.C. saluta definitivamente i pochi appassionati rimasti quando Josh Schwartz fece morire proprio il personaggio di Marissa per provare a rimescolare le carte in tavola per tutti i protagonisti. Molti odiarono il personaggio di Taylor per questo, e la serie chiuse al quarto ciclo di episodi, con meno puntate dei precedenti.

Pappa e ciccia

Pappa e Ciccia: la famiglia vince alla lotteria.

Pappa e Ciccia tra la fine degli anni '80 e la fine degli anni '90 fece scoprire al mondo il talento comico di Roseanne Barr su una famiglia della classe operaia, tematica centrale anche nello spin-off degli anni 2020 The Conners. Il soggetto di base viene tradito all'inizio della nona stagione, quando i protagonisti vincono la lotteria, decretandone anche la fine quello stesso anno.

Doctor Odyssey

Doctor Odyssey. Sean Teale nell'episodio Shark Attack.

Nella prima (ed unica?) stagione di Doctor Odyssey, durante la doppia midseason premiere (episodi 9 e 10), da poco disponibile su Disney+ ed intitolata 'Shark Attack' i protagonisti capitanati da Joshua Jackson e Don Johnson devono affrontare addirittura uno squalo. Fin dall'inizio di questo medical drama su una nave da crociera che strizza l'occhio a Love Boat, la location claustrofobica del racconto era tanto stuzzicante quanto limitante per le storyline. Ecco che quindi chiudiamo la nostra classifica con un jump the shark tanto letterale quanto metaforico visto il coinvolgimento del pescecane.