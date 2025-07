Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 4 luglio: Paca confessa a Silvia la sua complicità' nella morte di Laura

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Paca si apre con Silvia e le rivela perché è responsabile per la morte di Laura e di come un gesto fatto per amore si sia trasformato in tragedia.

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Esther si sente tradita da Paca per non aver saputo nulla della sua relazione con Laura.

Nell'episodio precedente

Alex non vuole arrendersi e indaga sul possibile coinvolgimento di Paca nell'omicidio di suo fratello Óscar. Il prete espone le sue teorie alla Guardia Civil, che decide di sentire Paca. La notizia dell'interrogatorio fa il giro dei media, mettendo a rischio il progetto minerario di Paca, che perde il sostegno dei finanziatori.

Nel frattempo, Miguel cerca di avvicinarsi a Lucas, che ha appena scoperto essere suo figlio, senza considerare le possibili ripercussioni sul rapporto con Esther e sua figlia Lucía, ancora scossa dal fatto che Lucas sia il suo fratellastro. Intanto, Gracia resta sconvolta dopo la confessione di Emilio: la madre non era uscita per cercare la figlia, ma per raggiungere la sua amante, Paca, dopo essere stata allontanata da lui, Emilio ha permesso che Gracia si prendesse una colpa che non le spettava.

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Maria mina la serenità della famiglia Molina

La storia sentimentale di Paca ormai è diventata di dominio pubblico. La sua relazione passata con Laura, madre di Gracia e moglie di Emilio, è venuta alla luce anche agli occhi di Esther, la figlia della donna. Quest'ultima è profondamente delusa da Paca, colpevole - a suo dire - di non averle confidato prima la verità sulla relazione con la madre di Paloma.

A Las Sabinas, la situazione si fa sempre più tesa e ingestibile. Gracia e Paloma ora conoscono la verità sulla morte di Laura: la donna è rimasta vittima di un incidente automobilistico dopo essere stata cacciata di casa da Emilio. L'uomo, infatti, non riusciva ad accettare il tradimento della moglie con Paca.

Nel frattempo, Maria, di Paloma dai tempi del collegio, ospite alla tenuta, continua a seminare zizzania tra i membri della famiglia, contribuendo ad acuire i conflitti. Tano, sempre più innamorato di Gracia, decide di affrontarla e le chiede apertamente quali sentimenti provi per lui. Intanto Tomás fa una scoperta importante: riesce a risalire all'identità del testimone segreto coinvolto nelle indagini sull'omicidio di Óscar.

Infine, Paca confida a Silvia di sentirsi colpevole per la morte di Laura: è stata lei, infatti, a far in modo che Emilio scoprisse la loro relazione, sperando che questo portasse Laura a liberarsi e loro due a viversi finalmente il loro amore alla luce del sole. Purtroppo, le cose sono andate diversamente.